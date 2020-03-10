Öğrencilere matematiği sevdirmek için duraklara çizimler asıldı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde Nurdan ve Ahmet Orhan Oğuz ilkokulu ile Bölücek Nevişen Kameroğlu İlkokulu tarafından yürütülen e Twinning projesi kapsamında öğrencilere matematiği sevdirmek için “Durakta Matematik” projesi için tören düzenlendi.

Kdz. Ereğli İskele Camii önündeki otobüs durağına öğrencilerin çizimlerinden oluşan matematik görselleri asıldı, törende hazır bulunan öğrenciler şarkılar söyledi.

Proje hakkında bilgi veren Kdz. Ereğli İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Reşat Atar, e Twinning “Durakta Matematik Projesi”nin 81 ilde eş zamanlı tüm duraklarda, Azerbaycan, Romanya ve Arnavutluk’ta uygulandığını ifade etti. Atar, projenin Zonguldak ayağının çalışmaları, Nurdan ve Ahmet Orhan Oğuz İlkokulu Sınıf Öğretmeni Sultan Çivici ile Bölücek Kadir Nevişet Kameroğlu İlkokulu Sınıf Öğretmeni Hilal Öztürk’ün yürüttüğünü söyledi.

Projede yer alan öğretmen ve öğrencilere teşekkür eden Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu ise Türkiye’de ki en temel sorunlardan birinin matematik olduğunu, projenin bu nedenle çok önemli olduğunu vurguladı. Çorumluoğlu törende yaptığı konuşmada şu sözlere yer verdi; “Projenin en önemli çıktısı, matematiği daha sevimli hale getirmek. Bunu gerek sözlerle, gerekse çizerek yapmak. Projeyi inceleme fırsatım oldu, güzel bir proje. Bu çocuklar geleceğin Türkiye’sinde özgürce düşüncelerini ifade edebilen çocuklar. Bu sayede matematik korkularını yeneceklerini de düşünüyorum. İnşallah Kdz. Ereğli’de korkusuz bir matematik projesiyle bu çocuklarımızı geleceğe daha iyi hazırlayacağız” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından törene katılan protokol üyeleri ve hayırseverler projenin açılış kurdelesini birlikte keserek, durağa asılan görselleri inceledi. Törene Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Atilla Bulak, Kdz. Ereğli İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Aksoy, daire müdürleri, okul müdürleri, hayırseverler Nurdan ve Ahmet Orhan Oğuz çifti, öğrenciler, öğretmenler ve veliler katıldı.

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