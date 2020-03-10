Firari cinayet şüphelisi yakalandı (2)

TUTUKLANDI
Zonguldak´ın Ereğli ilçesinde, Eyüp Keleş´i silahlı saldırıyla öldürdüğü iddiasıyla adliyeye sevk edilen Bülent B., savcılıktaki işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Bülent B., 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN
2020-03-10 20:51:53
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