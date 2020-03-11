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Zonguldak'ta 'Kampüsün kanında hayat var' kampanyası

DHA

Zonguldak'ta 'Kampüsün kanında hayat var' kampanyası


Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)ZONGULDAK Bülent Ecevit Üniversitesi'nde (BEÜ), Türk Kızılayı ile birlikte 9'uncusu düzenlenen 'Kampüsün kanında hayat var' kan bağışı kampanyası başladı. İki gün sürecek kampanyada, 2 bin 20 ünite kan toplanması hedefleniyor.
Geçen yılki organizasyonda 2 bin 23 ünite kan toplanan kan bağışı kampanyasının 9'uncusu, Farabi Kampüsü'nde başladı. Kampanyaya, Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, Zonguldak Belediye Başkan Vekili Sinan Toprak, Kızılay Şube Müdürü Aydın Ergenç, daire müdürleri, akademisyenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Vali Erdoğan Bektaş, kan bağışı kampanyası nedeniyle üniversite ve Kızılay'a teşekkür etti. Kızılay'ın Türk milletini en iyi şekilde temsil ettiğini ifade eden Bektaş, "Kızılay milletimizi temsil ediyor. Milletimizin hoşgörücülüğü, yardımseverliğini, gördüğü her düşkünü tutup kaldırmasını temsil ediyor. Milletimizin yüzünü ak ediyor. Son dönemde ülkemizin yaptığı açılımlara paralel olarak Kızılay'ın yaptığı açılımları izliyoruz ve milletimiz adına gurur duyuyoruz" dedi.
BU YILKİ HEDEF, 2 BİN 20 ÜNİTE KAN
İki gün sürecek kan bağışı kampanyası hakkında bilgi veren BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, üniversitenin daha önceki yıllarda düzenlediği kan bağışı kampanyasıyla rekor kırdığını söyledi. Kızılay'ın en fazla kan bağışı yapan kurum olarak BEÜ'ye altın madalya ve berat takdim ettiğini belirten Prof. Dr. Çufalı, şöyle konuştu:
"Kan vermek sürekli olan bir şey. Bir defa değil, hep verilmesi gerek. Geçen yıl 2 bin 23 hedefi koydu. Bu yıl ise 2 bin 20 ünite kan hedefi koyduk. Bunlar sembolik. Daha da fazla aşabiliriz ama belli bir sayıdan sonra artık rakam belirlemenin çok önemli olmadığını düşünüyoruz. Kızılay bize 'sizin için artık limit yok' dedi. Biz de artık limit koymuyoruz. Akademisyenlere ve öğrencilerimize çok teşekkür ediyoruz."
Kan bağışı kampanyasını duyarak üniversiteye gelen Nurşen Çetin isimli vatandaş, "İsteyerek geldim. Yeter ki bir insanın anı kurtulsun. Bu benim sayemde oluyorsa, bu beni çok mutlu ediyor. Arkadaşlarımızla geldik ve kan veriyoruz" dedi.
Öğrencilerden Meltem Demirtaş ise, "İki gün boyunca kan bağışı kampanyası düzenleniyor. Kan vermenin ne kadar önemli olduğunu burada göstermek istiyoruz. Öğrenciler ve sivil toplum kuruluşları burada. İnşallah 2 bin 20 ünite kan hedefine ulaşacağız" diye konuştu.
Alkışlarla başlayan kampanyada öğrenciler ve akademisyenlerin yanı sıra vatandaşlar kan vermeye başladı.DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN
2020-03-11 12:23:42

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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