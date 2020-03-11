Kdz. Ereğli Kaymakamı’ndan belediyeye teşekkür

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Kdz. Ereğli Belediyesi'ne Elazığ ve Malatya’daki depremzedelere yaptığı yardımlardan dolayı teşekkür belgesi verdi.

Elazığ ve Malatya'da yaşanan depremler sonrasında başlatılan yardım kampanyası çerçevesinde Kdz. Ereğli Belediyesi'nin gönderdiği 100 paket gıda yardımı üzerine Kaymakamlık teşekkür belgesi gönderdi. Belgeyi Kaymakam İsmail Çorumluoğlu adına Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Abdullah Hasçelik ile Mal Müdürü Nahit İnel, Belediye Başkanı Halil Posbıyık'a takdim etti.

Teşekkür belgesinde şu ifadeler yer aldı: "24 Ocak 2020 tarihinde Elazığ ve Malatya illerinde meydana gelen deprem afeti nedeniyle İçişleri Bakanlığı'ndan gelen talimat doğrultusunda ilçemizden depremzedelere ulaştırılmak üzere Kaymakamlığımızca başlatılan yardım kampanyasına, 100 adet gıda paketi ile bulunduğunuz katkıdan dolayı teşekkür eder, başarılı çalışmalarınızın devamını dilerim."

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