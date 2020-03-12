Kaymakamlık hava kirliliğine inceleme başlattı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu ilçede hava kirliliği oranlarının artması üzerine Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.’ye gerekli yazıları yazdıklarını söyledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Hava Kalitesi Ölçümü resmi verilerine göre Kdz. Ereğli ilçesinde 5 Mart 2020 ile 11 Mart 2020 tarihleri arasında hassas seviyede olan hava kirliliği 12 Mart 2020 tarihinde sağlıksız seviyeye çıktı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı hava kirliği oranının 158’e çıktığını ölçerken ilçede yaşayanlar için “Herkes sağlık etkileri yaşamaya başlayabilir, hassas gruplar için ciddi sağlık etkileri söz konusu olabilir” uyarısında bulundu. Bakanlık ayrıca “Açık hava sporları için kötü bir hava, bisiklet sürmek için kötü bir hava, açık havada yürüyüş yapmak için kötü bir hava, dışarıda piknik yapmak için kötü bir hava” tespitleri yaptı.

Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, kendilerine de hava kirliliğinin artmasına yönelik gelen yoğun şikâyetler üzerine inceleme başlattıklarını söyledi. Hava kirliliğinin kaynağı olarak görülen Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.’ye yazı yazarak kirliliğin kaynağını sorduklarını, ellerinde görüntülerde olduğunu ve acil önlem almasını istediklerini belirten Çorumluoğlu, konuyu yakından takip ettiklerini ifade etti.

Hava kirliliğinin artmasına Erdemir içerisinde yer alan bir tesiste meydana gelen arızanın neden olduğu iddia edildi.

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