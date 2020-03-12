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Zonguldak Kömürspor Teknik Direktörü Serkan Afacan: "Samsun'a kazanmak için gideceğiz"

İHA

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Zonguldak Kömürspor'da Teknik Direktör Serkan Afacan, 28. hafta mücadelesinde deplasmanda oynayacakları Samsun maçına kazanmak için çıkacaklarını söyledi.

Zonguldak Kömürspor Teknik Direktörü Serkan Afacan: "Samsun'a kazanmak için gideceğiz"

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Zonguldak Kömürspor'da Teknik Direktör Serkan Afacan, 28. hafta mücadelesinde deplasmanda oynayacakları Samsun maçına kazanmak için çıkacaklarını söyledi.
Zonguldak Kömürspor Teknik Direktörü Serkan Afacan, Sarıyer karşısında çok iyi mücadele ettiklerini söyleyerek, Samsunspor karşısında da aynı mücadele göstererek Samsun'a kazanmak için gideceklerini vurguladı.

"Sarıyer karşısında çok iyi direnç gösterdik"
Serkan Afacan, Sarıyer karşısında çok iyi bir direnç gösterdiklerini söyleyerek, "Sarıyer maçı ilk yarıda ortada geçen bir maç. Son dakikalarda yakaladığımız bir gol pozisyonu. İkinci yarı başladığında kaptırdığımız yerde savunma reaksiyonları ile maçın 60. dakikasına kadar etkili olmaya çalıştığımız dönemde maçın hakemi 'hakkını helal et' dediği pozisyonda oyuncumuza kırmızı kart verdi. Geriye kalan 35 dakikalık sürede direnç çok iyiydi. Beraberlikle ayrıldık" dedi.

"Samsunspor iyi bir takım"
Samsunspor'un iyi bir takım olduğunu ifade eden Afacan, "Bu hafta Samsunspor maçı var. Samsunspor ligimizin en ciddi bütçeli takımlarından bir tanesi. İyi oyuncuları biraya getirmiş bir takım. Başlarında Ertuğrul Sağlam gibi iyi bir teknik adam var. Biz her maçımızı çok önemsiyoruz. Biz bundan sonraki her maçımızı final maçı olarak görüyoruz. Samsun maçı da böyle bir maç. Samsun'a da kazanmak için gideceğiz" şeklinde konuştu.

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