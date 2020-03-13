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Alkollü sürücü otomobili ile 2 metre yükseklikten yola düştü

İHA

Zonguldak'ın Acılık semtinde yürekleri ağızlara getiren kazada araç sürücüsü hafif sıyrıklarla kurtuldu.

Alkollü sürücü otomobili ile 2 metre yükseklikten yola düştü

Zonguldak'ın Acılık semtinde yürekleri ağızlara getiren kazada araç sürücüsü hafif sıyrıklarla kurtuldu.
Edinilen bilgiye göre kaza akşam saatlerinde Acılık semtinde meydana geldi. Alkollü olduğu iddia edilen Recep Ç isimli 67 AS 416 plakalı otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek 2 metre yükseliğindeki yoldan düşerek mobilya dükkanın önüne düştü. Şans eseri kazada otomobil sürücüsü Recep Ç. kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Polis ekipleri alkollü olduğu iddia edilen Recep Ç'ye alkol ölçümü yaptı. Recep Ç isimli otomobil sürücüsünde 181 promil alkol tespit edildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken otomobil çekici yardımıyla dükkanın önünden kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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