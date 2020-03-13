Çocuklara cinsel istismar şüphelisi bakkal adliyede (2)

TUTUKLANDI
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, bakkal dükkanında çocuklara cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen H.K., nöbetçi mahkemece 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak Sinan KABATEPE
2020-03-13 15:53:41
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