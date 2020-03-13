Devrek’te trafik kazası: 1 yaralı

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Zonguldak’ın Devrek ilçesi Cumhuriyet Alanında meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Devrek Cumhuriyet Alanında meydana geldi. S. G. idaresindeki 67 NS 804 plakalı özel otomobil Cumhuriyet Alanında yürüyen yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle hafif şekilde yaralanan ve yere düşen yaşlı kadın Hatice. D. çevredekilerin 112’yi aramasıyla olay yerine gelen ambulansla Devlet Devrek Hastanesine kaldırılıp tedavi altına alınırken meydana gelen olayla ilgili başlatıldı.

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