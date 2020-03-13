Kdz. Ereğli Belediyesi’nde koronavirüs seferberliği sürüyor

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediyesi korona virüsüne karşı korunma tedbirleri için başlatılan seferberlik devam ediyor.

Kdz. Ereğli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı Vektör Kontrol ve İlaçlama Merkezi’nce oluşturulan 3 ayrı ekip, 4 ayrı araç ile şehri dört bir koldan dezenfekte ediyor. Çalışmalarına haftalar öncesinde başlayan ekipler, çocuk parkları, otobüs durakları, halk otobüsleri, katlı otopark, cami şadırvanları, tuvaletler, terminal, belediye hizmet binaları, resmi hizmet kurumları gibi halkın ortak kullanım alanlarında dezenfekte çalışmalarını sürdürüyorlar. Bugün de pazar yerleri, askeri alanlar ve servis araçları dezenfekte edildi. Ekipler günlük belirlenen program dahilinde çalışmalarını sürdürecek. Kdz. Ereğli Belediyesi, önümüzdeki döneme ilişkin yapacağı etkinlik ve faaliyetleri de gözden geçirerek bazı programları erteledi. Buna göre, Cumhuriyet Halk Evleri’nde düzenlenen tüm kurslar da Mart ayı sonuna kadar ertelendi. Sosyal medya hesapları ve basınyayın kuruluşları aracılığıyla korona virüsüne karşı korunma tedbirleri konusunda bilgilendirme yapan Kdz. Ereğli Belediyesi, billboard, afiş, broşür, film gibi tanıtım araçlarıyla da bu çalışmalarını sürdürüyor.

Kdz. Ereğli Belediyesi, personele yönelik bilgilendirme toplantılarına da devam ediyor. Belediye Doktoru Ayhan Soysal tarafından Temizlik İşleri Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü şantiyesinde personele virüs konusunda bilgilendirmeler yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.