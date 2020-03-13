GMİS Genel Mali Sekreteri Volkan Yıldız; “Yeraltı madenciliğinde İş sağlığı ve Güvenliği en önemli konudur”

Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Mali Sekreteri Volkan Yıldız, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessesesi Kilimli İşletme Müdürlüğü işyerlerinde incelemelerde bulundu. TTK Karadon Müessese Müdürü Fazlı Uncu’nun da katıldığı işyeri inceleme ziyaretlerinde, GMİS Karadon Şube Yönetimi ve TTK Karadon Kilimli İşletme yetkilileri de hazır bulundu.

TTK Karadon Müessesesi Kilimli İşletmesinde kurum yetkililerinin bazı uygulamaları ile huzursuzluk yaşanmaya başlamış ve bu huzursuzluk; özellikle geçtiğimiz hafta Kilimli İşletmesi Yeni Servis Kuyusunun eksi 360 koduna çalışanların kafese düzenli binmelerini sağlamak amacı ile turnike sistemi konulmasıyla artmıştı. Turnike sistemi çalışanların moral ve motivasyonunu bozduğu ve bu uygulamanın yoğun şikayetlere neden olmasına yetmezmiş gibi hemen sonrasında Acil Çıkış Desendresi başına kapı yapılması tepkilerin artmasına neden oldu. Sağlıklı çalışma ve iş güvenliğini ve dolayısıyla iş barışını bozan bu uygulamalar üzerine, GMİS Mali Sekreteri Volkan Yıldız,sabah vardiyasında beraberinde Karadon Müesese Müdür Fazlı Uncu, Müessese ve Kilimli İşletme Yetkilileri, GMİS Karadon Şube Yönetimi ile birlikte iş yeri ziyareti gerçekleştirerek incelemelerde bulundular. İşyeri ziyaretleri ve incelemeler sonrasında GMİS ve TTK Karadon Müessese Yönetimi birlikte değerlendirme toplantısı yaptılar. Değerlendirme Toplantısında, çalışanların moral ve motivasyonun bozulmamasının gerektiği, ilgili tarafların amacının sağlıklı ve güvenli çalışma ve üretim yapılması olduğu konusunda görüş birliği olduğu vurgulanarak, uygulamaların da bu doğrultuda hayata geçirileceği işveren tarafından dile getirildi.

GMİS Genel Mali Sekreteri Volkan Yıldız değerlendirme toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada şunları söyledi;

“Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) olarak, işyerlerinde güvenli ve verimli üretim sağlanması için geçmişte olduğu gibi bugünde aynı şekilde her türlü mücadeleyi ve özveriyi gösteriyoruz. Ve göstermeye de devam edeceğiz. Aynı özveri ve hassasiyeti, mücadeleyi işveren konumundaki yetkililerinde göstermesini beklemek en doğal hakkımız. İşveren yetkililerinden, iş yerlerinde üretimi baltalayacak, iş sağlığı ve güvenliğini sıkıntıya sokacak uygulamalardan vazgeçmeye çağırıyoruz. Yeraltı madenciliğinde, özellikle bizim gibi emek yoğun çalışan yeraltı madenciliğinde iş sağlığı ve iş güvenliği en önemli konudur. Genel Maden İşçileri Sendikası ve örgütlü gücü maden işçileri, hak alma mücadelesinde dünyaya mal olmuştur. Ve bu mücadele ve dayanışma ruhu bugünde ve gelecekte de aynı şekilde devam edecektir. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın."

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