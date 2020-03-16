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Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)ZONGULDAK'ta kuvvetli rüzgar etkili oldu. Rüzgarla birlikte, denizde 3 metreyi bulan dalgalar oluştu.

Kentte, gece yağmurla birlikte rüzgar etkili oldu. Sabah da etkisini sürdüren rüzgar nedeniyle denizde 3 metreyi bulan dalgalar oluştu. Zonguldak Limanı'nda kayalıklara çarparak yükselen dalgalar, zaman zaman mendireği aşarak liman içine kadar ulaştı. Bazı vatandaşlar, limana gelerek yükselen dalgaları izledi.

Kentte balıkçı tekneleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle denize açılamadı.DHA-Genel Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN

2020-03-16 11:50:01



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