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GMİS Armutçuk şube taban eğitim semineri yapıldı

İHA

GMİS Armutçuk şube taban eğitim semineri yapıldı

Genel Maden İşçileri Sendikası’na (GMİS) bağlı Armutçuk Şube Taban Eğitim Semineri, 131415 Mart 2020 tarihlerinde Kızılcahamam’da yapıldı. Tüm bölgelere yönelik ve 8 hafta sonunda gerçekleştirilen taban delege seminerleri Armutçuk Şube Eğitim Semineriyle tamamlandı.
Seminere GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Mali Sekreter Volkan Yıldız, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir, Armutçuk Şube Başkanı Ali Eşitmez, Şube Sekreteri Temel Eşgün, Şube Mali Sekreteri Adem Turgut, Şube Teşkilat Sekreteri Ferat Marankoz, Armutçuk Şube Delegeleri, temsilcileri ile maden işçileri katıldı.
Maden şehitleri ile Vatan Şehitleri için Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından seminerin sunuş konuşmasını GMİS Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir yaptı.
Demir; “Bu dönemki delege ve taban eğitim seminerlerimizden sonuncusunu sizinle beraber yapıyoruz. Tüm şubelerimizden bini aşkın arkadaşımız eğitim seminerimize katıldı. Verimli ve yoğun bir seminer dönemini tamamlıyoruz. Burada birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi geliştirmek, dayanışma ve mücadele gücümüzü artırmak için bir aradayız. Değerli hocalarımız; işimize, aşımıza, geleceğimize, ülkemize ve milletimize sahip çıkma mücadelemize ışık tutacak bilgileri bize sunacaklar. Biz de burada öğrendiklerimizi yakın çevremizdekilere taşıyacağız. Daha iyi şartlarda çalışmak ve yaşamak için birlikte mücadele edeceğiz. Seminerimizin hayırlı olmasını diliyor, sizlere tekrar sevgi ve saygılarımı sunuyorum” dedi.
GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, eğitim seminerinde bir konuşma yaptı.
Mutlu şunları söyledi; “Bu hafta sonunuzu feda ederek, çolukçocuğunuzdan ayrı zaman geçirmeyi göze alarak işçi sınıfının sorunları, gelecekte bizi bekleyen tehlikelere karşı mücadelemizin şekillenmesi konusunda buraya gelerek bu eğitim seminerine katkı sağladığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum, sağolun, varolun. Tarihimiz şanlı bir geçmişe sahip. Ancak tabii ki işçi sınıfının nerelerden geldiğini, haklarımızın hangi mücadelelerle alındığını buralarda daha iyi anlıyoruz. Niçin buradayız, tarihini bilmeyenler geleceklerini şekillendiremez, aydınlık yarınları yakalayamaz. Biz buraya gelerek, hem tarihimizi gözden geçirip, gelecekte bizi bekleyen tehlikeler, bugün yaşadığımız sorunlarımız ve bunların çözümü noktasında ne yapmamız gerektiğine dair fikir müzakeresi içinde sonuçlandırmaya çalışıyoruz. Birbirimizle yaptığımız sohbetlerde, hocalarımızın vereceği eğitimlerde aldıklarımızı gelemeyen işçi arkadaşlarımıza anlatarak, işçi sınıfının dün mücadelelerle aldığı hakları bugün daha da ileriye götürebilmek için, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir Türkiye bırakabilmek için, daha refah içerisinde çalışan bir işçi sınıfı emanet edebilmek için bu eğitim seminerleri bizim için önem arz ediyor. Eğitim seminerimizin hayırlı olmasını diliyorum”.
Seminerin açılış konuşmasını GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil yaptı.
Yeşil; “Şanlı bir tarihe sahip olan sendikamızın yöneticisi olmak onur vericidir. Bu görevi verdiğiniz için ayrıca sizlere teşekkür ediyorum. Bizler geçmişimizde mücadeleler ederek buralara geldik. Bu mücadelede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hayatlarını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyorum. Bizler mücadele etmek zorundayız, mücadelenin içinde olmak zorundayız. Birlik ve beraberliğimizi artıracak, birlik ve beraberliğimizi pekiştirecek yerler de bu eğitim seminerleridir. Buraya gelemeyen arkadaşlarımız, sizlerden aldığı bilgilerle yarın yapacağımız mücadelelere hazır olacaklar. Yarın karşılaşacağımız sorunlarda omuz omuza, hep beraber, geçmişte de olduğu gibi mücadele edeceğiz” dedi.
Seminerde GMİS’in tarihini ve son dönem çalışmalarını içeren belgesel film gösterimi yapıldı.
Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Fikret Sazak, “Sendikacılık tarihi ve genel kavramlar”, “Çalışma hayatının temel sorunları”, Sosyal Güvenlik Uzmanı Eren Korkmaz “Emeklilik ve Emekli aylığı bağlanma şartları” konularında seminer verdi.
Seminer sonunda değerlendirme toplantısı yapıldı.
Yakalandığı hastalık nedeniyle İzmir’de tedavisi sürmekte olan GMİS Genel Sekreteri Hüseyin Kolçak ile görüntülü görüşme sağlandı ve Kolçak maden işçilerine seslendi.
Kolçak, “Bugün aranızda olamamanın acısını yaşıyorum. Ama gönlümle, yüreğimle oradayım. Yönetim Kurulu arkadaşlarıma bana bu fırsatı verdikleri için teşekkür ediyorum. Böyle güzel organizasyonlar bizlerin geleceği için çok önemli” dedi.
Değerlendirme toplantısının ardından Seminer, sertifika dağıtım töreni ile sona erdi.

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