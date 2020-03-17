Jandarmadan uyuşturucu operasyonu; 3 gözaltı

Zonguldak İl jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı KOM /İstihbarat Şube Müdürlükleri ve Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığınca yürütülen istihbarı faaliyetler neticesinde; Ereğli ilçesinde ikamet eden O.T.(19), G.T.(21) ve O.K.(20) isimli şahısların İstanbul ilinden temin ettikleri uyuşturucu maddeleri Ereğli ilçesine getirerek piyasaya sürecekleri bilgisinin alınması üzerine harekete geçen ekipler sabah saatlerinde 3 şahsa operasyon düzenledi. Operasyon neticesinde (3) şahıs araç içerisinde yakalandı. Şahısların üzerinde ve aracında yapılan arama neticesinde; 150 gram kubar esrar olduğu değerlendirilen madde, 8 adet Extacy hap, 1 adet içime hazır fişek olarak tabir edilen esrar, 1 adet yarısı içilmiş fişek olarak tabir edilen esrar maddesi ele geçirilmiştir.

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