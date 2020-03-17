Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

ZONGULDAK,(DHA)ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.
Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ve Ereğli İlçe Komutanlığı ekipleri, yaptıkları istihbarat çalışmaları sonucunda İstanbul'dan ilçeye uyuşturucu madde getirileceğini tespit etti. Sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda, İstanbul'dan Ereğli'ye gelen 3 kişinin bulunduğu otomobil durduruldu. O.T.(19), G.T.(21) ve O.K.(20) gözaltına alınırken, otomobilde yapılan aramada 150 gram esrar, 8 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN
2020-03-17 10:47:56
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