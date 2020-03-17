Kalp krizinden ölen adam son yolculuğuna uğurlandı

Kalp krizi sonucunda hayatını kaybeden Saim Uzun kılınan cenaze namazının ardından göz yaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.
Zonguldak'ta geçtiğimiz günlerde kalp krizi sonucunda hayatını kaybeden 47 yaşındaki Saim Uzun'un yapılan otopsinin ardından Hz.Ali Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Hz. Ali Camii’nde düzenlenen cenaze törenine, Siyasi Parti Temsilcileri, Sivil Toplum Kuruluşları, antrenörler ve sevenleri katıldı. Öğlen namazına müteakip kılanan cenaze namazının ardından merhum Saim Uzun asri mezarlığa defnedildi.
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