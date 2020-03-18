Çanakkale şehitleri anıldı

Zonguldak'ta, 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Zafer'inin 105’inci yıl dönümü nedeniyle tören düzenlendi.
Valilik önündeki Şehitler Anıtı'nda düzenlenen törene Vali Erdoğan Bektaş, Zonguldak Belediye Başkan Ömer Selim Alan, Garnizon Komutanı Ayhan Kafalı, Şehit Aileleri ve Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Mustafa Yorulmaz, muharip gaziler, şehit aileleri katıldı.
Anıta çelenklerin konulması ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Tören ardından sona erdi.
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