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Kaymakam Çorumluoğlu alınan tedbirleri anlattı

İHA

Zonguldak'ın Ereğli İlçesi Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, ilçede korona virüs teşhisi konulan hiç kimsenin olmadığını belirterek alınan tedbirlerle ilgili gazetecileri bilgilendirdi.

Kaymakam Çorumluoğlu alınan tedbirleri anlattı

Zonguldak’ın Ereğli İlçesi Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, ilçede korona virüs teşhisi konulan hiç kimsenin olmadığını belirterek alınan tedbirlerle ilgili gazetecileri bilgilendirdi.
Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, dünyayı etkisi altına alan korona virüs ile ilgili Ereğli’de alınan tedbirleri açıkladı. Sosyal medyada bir vatandaşın yaptığı asılsız paylaşım nedeniyle gözaltına alındığını ifade eden Çorumluoğlu şunları söyledi; “Dün, ‘Devlet Hastanemizde bir vefat oldu, izoleye alındı’ gibi sosyal medya üzerinden bir haber yapıldı. Böyle bir şeyin gerçeklik payı yok. Zaten böyle bir şey olsa bunu siz görürsünüz, hissedersiniz, biz de açıklarız. Sayın Sağlık Bakanımız gece dün gece 12’de bile olsa vefat eden bir kişiyi açıkladı. Ereğli’de şuan için böyle bir sıkıntı yok, olduğunda da biz zaten sizlerle de paylaşacağız. Dün gece o paylaşımı yapan arkadaşımız emniyet tarafından gece 12 civarlarında gözaltına alındı. Bugün de savcılığa sevk edilecek. Türk Ceza Kanunun 213. Maddesinde ‘Halk arasında korku ve panik oluşturmak’ maddesi var. Biz bu arkadaşımız ile ilgili Emniyet ve Cumhuriyet Savcılığı olarak bir işlem başlattık. Bugünde adliyeye götürülecek. Takdir Cumhuriyet savcılarımızın, oradaki hakim arkadaşlarımızındır. Sizlerden şunu rica ediyorum; bizim burada bir açıklama yolumuz var. Kimin ne açıklayacağını devlet bize söylüyor. Kurallar söylüyor. Bu kurallar çerçevesinde, ben size her olayda açıklama yapmak isterim ama buradaki açıklama silsilesi belliyken biz de kendi inisiyatifimiz dahilin de olayları açıklamaya çalışıyoruz. Pazartesi günü hastanemizi tekrardan ziyaret ettim, hazırlıkları yerinde gördüm. Sağ olsun arkadaşlarımız tüm Türkiye’de olduğu gibi başarılı bir şekilde hazırlıklarını yapmışlardır. Zaten bir sıkıntı olduğunda Sağlık Bakanlığı bu çalışmaları birebir yakından takip ediyor. Elimizde bir yol haritası var, bu yol haritası dışında hiç kimse hareket etmiyor. Bir hasta geldiğinde birinci defa alındı örneği, ikinci defa geldiğinde ne zaman alınacak, nereye çıkarılacak? Bunların yol haritası tek tek belirlemiş durumda. Özellikle umreden gelen vatandaşlarımız ile ilgili Türkiye’de genel bir sıkıntı var, ama şuan kontrol altında diye görüyorum. Bu vatandaşlarımızı dışarı çıkmamaları konusunda uyardık. Her gün evlerine gidilip kontrol ediliyor bu vatandaşlarımız. Bugün itibariyle 1617 kişilik umreden gelen vatandaşlarımızın izole dönemleri sona erdi. Artık 14 gün bekleme süresini geçtiler. Şuanda 34 kişi umreden gelen ve süresini doldurmamış vatandaşımız var. Önümüzdeki hafta Salı, Çarşamba günleri doluyor ama bunların dışında İstanbul vasıtasıyla ya da özel turlar vasıtasıyla umreye gidenler var. Onları da kontrol ediyoruz. Yurt dışından gelen vatandaşlarımız var. Onlar da sisteme düşmeye başladı. Yani bizim sistemimize ne düşerse biz bunu kontrol altında tutuyoruz ve evine gidip ziyaret ediyoruz. Dışarıya çıkmamaları konusunda telkinde bulunuyoruz. Elimizden geleni biz yapıyoruz. Devletin hiçbir şeyi saklama, gizleme gibi bir şeyi söz konusu olamaz olmamalı. Şuana kadar ilçemizde, ülkemizde olduğu gibi olağanüstü bir durum gözükmüyor. Olursa da basın vasıtasıyla sayın bakanımız vasıtasıyla da birebir duyurulacak. Sağlık bakanının dün gece 12’deki açıklamasını siz de seyrettiniz, ben de seyrettim. Burada devletin hiçbir şeyi saklama, gizlemek gibi bir şeyi söz konusu olamaz, olmamalı. Gerçekler ne ise vatandaşlarla da vakti saati geldiğinde paylaşılmalı. Bu açıdan görev biraz sizlere düşüyor, bu vasıtayla da sosyal medya kullanan arkadaşlarımız hangi haberi paylaşıyorsa doğru haberi aldıktan sonra paylaşmalarını rica ediyorum. Gemi yolu ile gelen kişiler ise takip ediliyor. Gemiye kimlerin çıkacağı, gemiye çıkan kişilerin nasıl çıkacağına dair tedbirler tüm Türkiye’de aynı şekilde uygulanıyor. Bu krizi beraber atlatacağız, vatandaşlarımız gayet uyumlular, özellikle dün ki kapatmalardan sonra; kahvehaneler, kafeler ile ilgili kapatmalara da riayet edildi. Bir süre evimizde oturalım, açık havada belki münferit gezilebilir ama şuanda ülke olarak ve devlet olarak bu işi rahatlıkla atlatabileceğimizi düşünüyorum.”

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