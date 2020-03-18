Berberden korona virüse karşı maske ve eldivenli önlem

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde uzun yıllardır berberlik yapan Yaşar Doktor korona virüsün yayılmaması amacıyla tıraşları eldiven ve maske ile yapmaya başladı.

Kdz. Ereğli ilçesinde uzun yıllardır berberlik yapan Yaşar Doktor korona virüse karşı önlemlerini artırdı. Dükkanına gelen müşterisini kapıda kolonya ile karşılayıp dezenfekte eden berber Yaşar, kendisi ve müşterisinin korona virüsten korunması için maske ve eldiven kullanıyor. Müşteriyle mesleği gereği yakın temas içerisinde olduklarını ve böyle bir önlemi alma ihtiyacı hissettiğini dile getiren Berber Yaşar Doktor “Hem müşterimizin hem de kendi sağlığım açısında şu anda böyle bir uygulama yaptım. Müşterimizin nefesi bana, benimkisi de ona gidebiliyor. O nedenle birbirimize temas geçmesin” dedi.

Berbere tıraş olmak için gelen müşteride uygulamayı doğru bulduğunu ve gönül rahatlığı ile tıraşını olduğunu ifade etti.

Berber Yaşar, ayrıca kullandığı tıraş aletlerini yüksek dereceli alkol ve diğer tedbirlerle mutlaka dezenfekte ettiğini ve tedbirlerini artırdığını dile getirdi.

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