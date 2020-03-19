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Serkan Afacan: "Sezonun en iyi futbolunu oynadık"

İHA

Zonguldak Kömürspor Teknik Direktörü Serkan Afacan, Ligin 28'inci haftasında deplasmanda 21 mağlup oldukları Samsunspor maçında sezonun en iyi futbolunu oynadıklarını dile getirdi

Serkan Afacan: "Sezonun en iyi futbolunu oynadık"

Zonguldak Kömürspor Teknik Direktörü Serkan Afacan, Ligin 28'inci haftasında deplasmanda 21 mağlup oldukları Samsunspor maçında sezonun en iyi futbolunu oynadıklarını dile getirdi
Zonguldak Kömürspor Teknik Direktörü Serkan Afacan, Samsunspor karşısında oyunun genelinde kontrolün kendilerinde olduğunu söyleyerek, sezonun en iyi futbolunu oynadıklarını ifade etti. Çanakkale zaferini kutladıklarını söyleyen Afacan, "Öncelikle maçta önce Çanakkale Zaferimizin 105.yılını kutluyorum. Başta ulu önder Mustafa Kemal Atatürk Çanakkale geçilmez diyen " tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi anıyorum. Maçtan önce de ülkemizi ve dünyayı yakından ilgilendiren korona virüsü ile ilgili tüm yetkililerin açıklamalarını herkesin dikkati alarak karşınız bu şekilde maske ile çıktım" dedi.

"Rakibi ikinci bölgeye sokmadık"
Rakibi ikinci bölgeye sokmadıklarını ifade eden Afacan, "Maça gelirsek maçın ilk yarısı topu bizde olduğu bölümlerde pas oyunumuzu oynadığımız bir oyun oldu. Top bizde olduğunda kontrol sürekli bizdeydi. Girdiğimiz gol pozisyonları var. Top rakipteyken oyun tanımını gerçekleştirdik. Rakibi özellikle ikinci bölgeye sokmadık. Onları uzun topa sevk ettik. Müthiş bir mücadele ile başladık" diye konuştu.

"Hak etmediğimiz bir penaltı pozisyonu vardı"
Zonguldak Kömürspor Teknik Direktörü Serkan Afacan, hak etmedikleri bir penaltı pozisyonu olduğunu belirterek, "İkinci yarıda 48'inci dakika da gol pozisyonu kullandığımız bir kornerden bir taktik faulü yapamamızdan ötürü meydana gelen bir sonuç akabinde 10 mağlup olduk. Hak etmediğimiz bir penaltı pozisyonu var. Hem Sarıyer hemde Samsun maçından yine hakemlerden dert yandık. 70'inci dakika da Gürkan'ın penaltısı yine onları uzun topa sevk ettik. Sürekli rakibin değilde bizde kalan bir oyun oldu. 21 sonuçla ayrıldık. Çok iyi bir oyun. Sezonun belki de en iyi oyununu oynadık" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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