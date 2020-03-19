Sağlık çalışanlarına teşekkür için balkonlara çıktılar

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Zonguldak'ta vatandaşlar sağlık çalışanlarına teşekkür etmek amacıyla balkonlarına çıkarak alkışladı.

Tüm Dünya'yı etkisi altına alan ve Türkiye'de de etkisi devam eden korona virüs nedeniyle Türkiye'de 191 kişi izole edilirken 3 kişi hayatına kaybetti. Sağlık Bakanlığının özverili çalışmaları nedeniyle vatandaşlar sosyal medyada kampanya başlattı. Vatandaşlar sosyal medya da,sağlık çalışanlarına teşekkür etmek amacıyla, 'Saat 21:00'da balkonlara çıkıp alkışlayalım' diyerek kampanya başlattı. Vatandaşlar saat 21:00'da balkonlara çıkarak sağlık çalışanlarını alkışladı. Öte yandan vatandaşların alkış seslerini duyan kişiler ise sokağa çıkarak o anları çekerek sosyal medya da paylaştı.

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