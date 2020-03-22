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Kazakistan’da mahsur kalan 10 Türk işçi yardım istedi

İHA

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinden yaklaşık bir ay önce Kazakistan'a çalışmak için giden 10 Türk işçi geri dönebilmek için yetkililerden yardım istedi.

Kazakistan’da mahsur kalan 10 Türk işçi yardım istedi

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinden yaklaşık bir ay önce Kazakistan’a çalışmak için giden 10 Türk işçi geri dönebilmek için yetkililerden yardım istedi.
Kdz. Ereğli ilçesinde yaşayan 27 yaşındaki Kerem Ceylan, akrabası 42 yaşındaki Erhan Ceylan ile birlikte yaklaşık bir ay önce Kazakistan’ın Aktöbe kentine çalışmak için gitti. Çin’in Vuhan kentinde başlayan korona virüs salgınının tüm dünyada olduğu gibi Kazakistan’da da görülmesi üzerine iş yerlerinde faaliyetler durduruldu. Bir süredir Türkiye’ye geri dönmek için çaba sarf eden Kerem Ceylan ile birlikte 10 Türk işçi başvurdukları yerlerden olumlu cevap alamayınca çektikleri videoyu sosyal medyada yayınlayarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan yardım istedi. Çalıştıkları firmanın kendilerine ödeme yapmaması nedeniyle uçak bileti alamadıklarını ifade eden Türk işçiler kendilerine yardım edilmesini istiyor. 13 Ocak 1994 günü Diyarbakır'ın Lice ilçesinde PKK'lı teröristlerle girdiği çatışmada vurularak şehit olan Gümeli beldesinden Piyade Er Çetin Ceylan’ın oğlu Kerem Ceylan ve diğer 9 kişi Kazakistan’dan ayrılıp Türkiye’ye dönmek istediklerini ifade etti.

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