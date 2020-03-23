Trafik polisleri sürücüleri kimlik kontrolü yapıp tek tek uyardı

Zonguldak'ta Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri, Milli Egemenlik Caddesi başta olmak üzere kentin çeşitli noktalarında trafik uygulaması yaptı. Öte yandan İçişleri Bakanlığı, 65 yaş ve üstü ayrıca kronik rahatsızlığı olan yurttaşların ikametlerinden dışarı çıkmalarının sınırlandırıldığını bildirmesi üzerine bazı sürücüler ve yolcuların kimlikleri kontrol edildi.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Amirliği ekipleri kentin belirli noktalarında uygulama yaptı. Uygulamada ekipler vatandaşlara gereksiz dışarı çıkmamaları konusunda uyarılarda bulundu. Kentin belirli noktalarında gerçekleştirilen uygulamada dolmuş, taksi ve otomobillerde ekipler kimlik kontrolü yaparak sürücüleri durdurarak sık sık uyardı.

Uygulamadan memnun olduklarını ifade eden Tolga Yılmaz, "Çok yerinde bir uygulama kurallara herkesin riayet etmesini istiyoruz. Halk sağlığı için önemli. Bizde tedbirlere uyuyoruz. Herkesin de uymasını istiyoruz" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.