6 yılda dört ameliyat geçiren İrem yardım bekliyor

4 yıl önce beyin sapında damar kanama tespit edilen ve Esmira İrem Koç'un (23) özel bir hastanede ameliyat olan ve yaklaşık 95 bin lira arasında ödeyebilecek güçlerinin bulunmadığını belirten anne Ayfer Koç, yetkililerden ve hayırseverlerden yardım istedi.

Sakarya Üniversitesi'nde okuyan ve Hastalığı sebebiyle yarım kalan Esmira İrem Koç'un Alaplı ilçesinde yaşayan yakınları da hastane ameliyat masraflarını karşılamak için yaklaşık 95 bin liranın toplanması amacıyla yardım kampanyası başlattılar. Anne Ayfer Koç; kızı Esmira İrem Koç (23), 6 yıl önce yüzünde his kaybı nedeniyle hastaneye başvurduğunu anlattı. İrem'in beyin sapında kanama tespit edildi. Genç kız geçirdiği kısmi felç nedeniyle yürümesinde zorluk çeken ve zaman zaman el ve ayaklarında yaşadığı his kaybı nedeniyle evden dışarı çıkamamaya başladı.

En kısa sürede beyninden önemli bir ameliyat olması gereken İrem'in ailesi ise maddi durumu yetersiz olmasından dolayı Alaplı Kaymakamlığına başvurdu. Hastane hastane gezmekten çocuğumun psikolojisi bozulduğunu anlatan Anne Ayfer Koç , "6 sene önce rahatsızlık dolayı kızımı Marmara Üniversitesine tedavi için getirdiğimizde tam teşhis koyamadılar. Yine rahatsızlık nüksetme sonucunda Özel bir hastaneye getirdik ve burada da teşhis konulamadı. Sonra Düzce Araştırma Hastanesine getirdiğimde oradan bana beyinden acil tedavi olması lazım dediler. Sonra Ankara Gazi Üniversitesine ve Hacettepe Hastanesine getirdiğimizde bize olumsuz cevaplar verdiler. 2018 yılında İbni Sina Hastanesinde 1 ay içerisinde üç defa ameliyat yapıldı. Ameliyat sonrasında vücudunda his ve duyguları azalma sonucunda doktorlarımız ameliyat yeri riskli olduğu için elimizden bir şey gelmediğini bizleri ışın tedavisini önerdiler. Uzun tedavi sonucunda sonunda kendimizi özel hastanede bulduk. En son hocamızda bu ameliyatın mutlaka olması gerektiğini söyledi. Şimdi kızımız riskli bir beyin ameliyatı geçirdi. Burası özel bir Hastane olduğundan ameliyat masrafı olan 95 bin Türk lirası ödenmesi gerekiyor. Bizim için de ameliyat masrafı çok yüksek. Esmira İrem zorlu bir ameliyat geçirdi. Ameliyatımız da biraz külfetli ve boyumuzu aşıyor. Zaten elimizde olanı da dolaşırken harcadık. Ameliyat masrafları için bizim bu parayı tamamlamamız gerekiyor. Biz devletimizden ve tanıdıktanımadık herkesten kızımın sağlığı için Hayırsever vatandaşlarımızdan yardım talep ediyoruz. Dualarını istiyoruz. Bir annenin bu durumda ne çektiğini herkes bilir" diye konuştu.

