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50 metre sürüklenen araçtan cansız bedeni çıktı

İHA

– Zonguldak'ta seyir halindeki otomobil sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu üst geçitten aşağı düşerek yaklaşık 50 metre sürüklenerek boş araziye uçtu. Kazada sürücü hayatını kaybetti.

50 metre sürüklenen araçtan cansız bedeni çıktı

– Zonguldak’ta seyir halindeki otomobil sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu üst geçitten aşağı düşerek yaklaşık 50 metre sürüklenerek boş araziye uçtu. Kazada sürücü hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre kaza Zonguldak’ın Çaycuma İlçesinde meydana geldi. İddiaya göre Muhammed Arabacı (35) yönetimindeki 67 ZG 416 plakalı otomobil, Perşembe beldesinden Çaycuma istikametine seyir halinde iken Ahatlı üst geçidine geldiği sırada sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak boş araziye uçtu. Çevredeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde üst geçitten düşen ve yaklaşık 50 metre sürüklenen otomobilde bulunan sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.
Kaza ile ilgili inceleme çalışması başlatılırken, sürücünün cansız bedeni Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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