Köprüden uçan otomobilin sürücüsü öldü

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Yeliz ALAGÖZ/ÇAYCUMA (Zonguldak), (DHA) ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde, kontrolden çıkıp, üst geçit köprüsünden uçan otomobilin sürücüsü Muhammet Arabacı (35), yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 15.00 sıralarında, Perşembe beldesindeki üst geçit köprüsünde meydana geldi. Muhammet Arabacı yönetimindeki 67 ZG 415 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, köprüden aşağı uçtu. Kazayı görenlerin haber vermesiyle bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, yaptığı kontrolde, Arabacı´nın hayatını kaybettiğini belirledi. Muhammet Arabacı'nın cansız bedeni, Çaycuma Devlet Hastanesi´nin morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Çaycuma Yeliz ALAGÖZ

2020-03-24 17:40:57



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