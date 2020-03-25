Personelinde korona virüs şüphesi olan banka; şubesi, mobil şubeden hizmet veriyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Zonguldak'ta personelinde korona virüs şüphesi olan bir banka, şube yerine mobil hizmet aracından hizmet vermeğe başladı. Gece saatlerinde de banka binası ilaçlanarak dezenfekte edildi.

Zonguldak kent merkezinde faaliyet yürüten bir banka çalışanında korona virüs şüphesi iddiasıyla tedbirler genişletildi. Banka akşam saatlerinden itibaren ilaçlanarak dezenfekte edildi. Öte yandan mobil banka hizmet aracı Zonguldak'a gelerek öğlen saatlerinden itibaren hizmete başladı. Banka müşterilerinin mobil şube üzerinden iş ve işlemlerini yapabileceği öğrenildi. Banka şubesi önündeki ATM'lerde korona virüs tedbirleri kapsamında detaylı temizlik işlemi geçekleştirildi. Öte yandan banka personelinin tedbir amaçlı evlerinde gözetim altında kalacağı iddia edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.