Zonguldak Valisi: Kentte akciğer rahatsızlıkları biraz fazla, risk bir miktar daha yüksek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Zonguldak Valisi: Kentte akciğer rahatsızlıkları biraz fazla, risk bir miktar daha yüksek

DHA

Zonguldak Valisi: Kentte akciğer rahatsızlıkları biraz fazla, risk bir miktar daha yüksek


Gürkay GÜNDOĞANAytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK, (DHA)EMEKLİ sayısının çalışan sayısından fazla olduğu Zonguldak'ta, koronavirüs salgını nedeniyle denetimler titizlikle uygulanıyor. Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş madenler nedeniyle erken yaşta emekliliğin olduğunu belirterek, "Madenler nedeniyle akciğer rahatsızlıkları biraz daha fazla. Koronavirüs nefes yollarında etkili olduğu için, sanki bir miktar daha riskin yüksek olduğu söylenebilir" dedi.
Türkiye'nin en büyük taşkömürü havzasının bulunduğu Zonguldak'ta, son yıllarda emekli sayısı, çalışan sayısının üzerinde bulunuyor. 1990'da 35 bin işçinin çalıştığı kentin en önemli istihdam kaynağı Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda, halen 7 bin 900 maden işçisi çalışıyor. Kurumun 14 bin norm kadro altında çalışması ve maden işletmelerindeki erken yaşta emeklilik nedeniyle kentte emekli sayısı, çalışan sayısından fazla bulunuyor. Zonguldak SGK İl Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, kentte toplam 132 bin 600 aktif sigortalı bulunurken, 161 bin 200 emekli bulunuyor. Emekli sayısının, çalışan sayısından 28 bin 600 kişi daha fazla olduğu Zonguldak'ta 2019 yılı nüfusu 596 bin 53 olarak açıklandı.
Koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye genelinde olduğu gibi Zonguldak'ta önlemler alındı. Zonguldak Valiliği koordinesinde kurulan 'Vefa Sosyal Destek Grubu' ile 65 yaş ve üstü vatandaşların ihtiyaçları gideriliyor. Maden işçiliğinden dolayı koah hastalığının yüksek olduğu kentte, kronik rahatsızlığı bulunan hastaların ihtiyaçları da titizlikle gideriliyor. Zonguldak Valiliği, belediyeler ve diğer kurumlar Sağlık Bakanlığı ve diğer bakanlıkların aldığı kararların halkın uyması için sık sık uyarı ve denetimler yapıyor. Yapılan uyarıların ardından cadde ve sokakların yanı sıra halkın yoğun kullandığı sahil gezi yolu boşaldı. Vatandaşlar, herkesin uyarılara uymasını istedi. 
VALİ BEKTAŞ: BİR MİKTAR DAHA RİSKİN YÜKSEK OLDUĞU SÖYLENEBELİR
Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Zonguldak'ta madencilik mesleğinden dolayı akciğer hastalığının biraz daha fazla görüldüğünü, koronavirüsün de nefes yollarında etkili olduğuna dikkati çekti. Buna yönelik biraz daha riskin arttığını söylemenin mümkün olduğunu ifade eden Vali Bektaş, "Türkiye'nin her yerinde hangi tedbirler alınıyorsa burada da aynı tedbirleri alıyoruz. Zonguldak'ta madenden dolayı erken emeklilik de var. Zonguldak'ın ayrıştığı madenler nedeniyle akciğer rahatsızlıkları biraz daha fazla. Bu gündemimizde olan koronavirüs de nefes yollarında etkili olduğu için sanki bir miktar daha riskin yüksek olduğu söylenebilir." dedi. 
'TEDBİRLER TİTİZLİKLE UYGULANIYOR'
Tedbirleri titizlikle uyguladıklarını açıklayan Vali Bektaş, şöyle konuştu: 
"Ancak Sağlık Bakanlığı'mızın, diğer bakanlıklarımızın ön gördüğü tedbirler titizlikle uygulanıyor. Limanlar, gümrük, terminal, havaalanı, umuma açık yerler, her türlü ne yapılması gerekiyorsa yapılıyor. Zonguldak'ta son durum nasıldır derseniz; insanımızı rahatlatmak istemiyoruz. Şurada ne kadar vaka var demek, bu detaylara girmenin çok anlamı yok. Biz varmış gibi ciddi bir tehdit altındaymışız gibi çalışıyoruz. Vatandaşımızın da bunu varsayarak davranmasını istiyoruz. Vatandaşımızın tedbirlerimize verdiği tepkiden memnununuz. Bir tık daha vatandaşımızın eve girmesinde uyumlu olmasını istiyoruz. Bu virüs çok kolay yayılan bir virüs. Hiç ummadığınız yerden ummadığınız problemlerle karşılaşabiliyoruz. Bütün çaba sistemi zorlamadan bu işi arkaya atabilmek." DHA-Genel Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞANAytaç ÖZTÜRK
2020-03-26 09:16:17

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Karantinadan kaçtıkları ihbarı ortalığı karıştırdı
YEREL HABERLER Karantinadan kaçtıkları ihbarı ortalığı karıştırdı
(Görüntülü) Bilim merkezinde 3D yazıcılarla maske üretildi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Bilim merkezinde 3D yazıcılarla maske ...
Eren Enerji'den sağlık çalışanlarına alkışlı destek
YEREL HABERLER Eren Enerji'den sağlık çalışanlarına alkışlı destek
Eren Enerji'den sağlık çalışanlarına alkışlı destek
YEREL HABERLER Eren Enerji'den sağlık çalışanlarına alkışlı destek
Çaycumaspor Futbol akademisi, kitap okuma kampanyası başlattı
YEREL HABERLER Çaycumaspor Futbol akademisi, kitap okuma kampanyası ...
Zonguldak Kömürspor Başkanı Hakan Hürfkir: "Koronavirüs testi yaptırmaya hazırız"
YEREL HABERLER Zonguldak Kömürspor Başkanı Hakan Hürfkir: ...
Çakır'dan vatandaşlara "Korona virüs" uyarısı
YEREL HABERLER Çakır'dan vatandaşlara "Korona virüs" uyarısı
Posbıyık: ”Resim yapın, şiir-öykü yazın paylaşalım”
YEREL HABERLER Posbıyık: ”Resim yapın, şiir-öykü yazın paylaşalım”
Bilim merkezinde 3D yazıcılarla maske üretildi
YEREL HABERLER Bilim merkezinde 3D yazıcılarla maske üretildi
İhtiyaç sahiplerine sıcak yemek verilmeye başlandı
YEREL HABERLER İhtiyaç sahiplerine sıcak yemek verilmeye başlandı
Sokağa çıkma yasağına uymayan 7 kişiye para cezası
YEREL HABERLER Sokağa çıkma yasağına uymayan 7 kişiye para cezası
Personelinde korona virüs şüphesi olan banka; şubesi, mobil şubeden hizmet veriyor
YEREL HABERLER Personelinde korona virüs şüphesi olan banka; şubesi, ...
Çakır’dan sağlık çalışanlarına teşekkür
YEREL HABERLER Çakır’dan sağlık çalışanlarına teşekkür
Maden sektörüne korona virüs tedbiri Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil: "Maden ocaklarında çalışan işçi sayısı yüzde 50 azaltıldı"
YEREL HABERLER Maden sektörüne korona virüs tedbiri Genel Maden ...
Fabrikanın çatısından düşen kaynak ustası öldü
YEREL HABERLER Fabrikanın çatısından düşen kaynak ustası öldü
Kdz. Ereğli belediyesi sokak hayvanlarını unutmuyor
YEREL HABERLER Kdz. Ereğli belediyesi sokak hayvanlarını unutmuyor
Kaymakam Yılmaz, gazetecilerle toplantı yaptı
YEREL HABERLER Kaymakam Yılmaz, gazetecilerle toplantı yaptı
Alaplı'da 65 yaş üstü vatandaşlara destek
YEREL HABERLER Alaplı'da 65 yaş üstü vatandaşlara destek
(Görüntülü)  Halk otobüsüne alınmayan yaşlı kadının videosunu çeken iki kişi adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER (Görüntülü)  Halk otobüsüne alınmayan yaşlı kadının ...
Halk otobüsüne alınmayan yaşlı kadının videosunu çeken 2 kişi adliyede(2)
YEREL HABERLER Halk otobüsüne alınmayan yaşlı kadının videosunu ...
Halk otobüsüne alınmayan yaşlı kadının videosunu çeken 2 kişi adliyede
YEREL HABERLER Halk otobüsüne alınmayan yaşlı kadının videosunu ...
Köprüden uçan otomobilin sürücüsü öldü
YEREL HABERLER Köprüden uçan otomobilin sürücüsü öldü
Posbıyık’tan gazetecilere virüsten korunma çantası
YEREL HABERLER Posbıyık’tan gazetecilere virüsten korunma çantası
Belediye başkanı sokağa çıkan halkı böyle uyardı "Belediye başkanı olarak değil hekim olarak söylüyorum" "Zonguldak'ta da vak'alar var; öyle bir iki değil. Evdekal Zonguldak"
YEREL HABERLER Belediye başkanı sokağa çıkan halkı böyle ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X