Zonguldak'ta 84 kişi işe alınacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Zonguldak'ta 84 kişi işe alınacak

İHA

Zonguldak Çalışma ve İş Kurumu İş Müdürlüğü (İŞKUR) Sağlık Bakanlığının daimi işçi alımıyla ilgili yazılı basın açıklaması yaptı.

Zonguldak'ta 84 kişi işe alınacak

Zonguldak Çalışma ve İş Kurumu İş Müdürlüğü (İŞKUR) Sağlık Bakanlığının daimi işçi alımıyla ilgili yazılı basın açıklaması yaptı.
İŞKUR’dan yapılan açıklamada, 4857 sayılı İş kanunu kapsamında Sağlık Bakanlığı bağlı kuruluşlarda görevlendirmek üzere İŞKUR aracılığıyla daimi işçi alınacağını ifa edilerek;
“Zonguldak için İlan edilen kadrolar; 65 temizlik görevlisi (en az ilköğretim mezunu olmak), 9 güvenlik görevlisisilahsız (en az ortaöğretim mezunu olmak), 10 klinik destek elemanıhastane (ortaöğretim hemşire yardımcılığı, ebe yardımcılığı, sağlık bakım teknisyenliği dallarından birinden mezun olmak. İlanlara başvurular 26/03/2020 30/03/2020 tarihleri arasında; esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden kullanıcı girişi yapılarak veya e devlet veya Alo 170 hattı üzerinden alınacaktır. İl Müdürlüğü/Hizmet Merkezi/Hizmet noktasından şahsen başvuru kabul edilmeyecektir. Başvurularda, kişilerin adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacak olup her aday ilan edilen kadrolardan yalnızca bir mesleğe başvuru yapacaktır. Adayların 18 yaşını tamamlamış olması ve 01/01/2020 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olması gerekmektedir.
21 Mart 1985 ve daha sonraki doğumlular başvuru yapabilecektir.) İlan edilen kadrolara iş başvurusunda bulunan adayların; kura tarihi ve saati, kura yeri, kura sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular T.C. Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecek, bunun için adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Maden, "Vatandaşlarımız şikayetlerini TÜBİS aracılığıyla yapabilir"
YEREL HABERLER Maden, "Vatandaşlarımız şikayetlerini TÜBİS ...
Karantinadan kaçtıkları ihbarı ortalığı karıştırdı
YEREL HABERLER Karantinadan kaçtıkları ihbarı ortalığı karıştırdı
Zonguldak Valisi: Kentte akciğer rahatsızlıkları biraz fazla, risk bir miktar daha yüksek
YEREL HABERLER Zonguldak Valisi: Kentte akciğer rahatsızlıkları ...
(Görüntülü) Bilim merkezinde 3D yazıcılarla maske üretildi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Bilim merkezinde 3D yazıcılarla maske ...
Eren Enerji'den sağlık çalışanlarına alkışlı destek
YEREL HABERLER Eren Enerji'den sağlık çalışanlarına alkışlı destek
Eren Enerji'den sağlık çalışanlarına alkışlı destek
YEREL HABERLER Eren Enerji'den sağlık çalışanlarına alkışlı destek
Çaycumaspor Futbol akademisi, kitap okuma kampanyası başlattı
YEREL HABERLER Çaycumaspor Futbol akademisi, kitap okuma kampanyası ...
Zonguldak Kömürspor Başkanı Hakan Hürfkir: "Koronavirüs testi yaptırmaya hazırız"
YEREL HABERLER Zonguldak Kömürspor Başkanı Hakan Hürfkir: ...
Çakır'dan vatandaşlara "Korona virüs" uyarısı
YEREL HABERLER Çakır'dan vatandaşlara "Korona virüs" uyarısı
Posbıyık: ”Resim yapın, şiir-öykü yazın paylaşalım”
YEREL HABERLER Posbıyık: ”Resim yapın, şiir-öykü yazın paylaşalım”
Bilim merkezinde 3D yazıcılarla maske üretildi
YEREL HABERLER Bilim merkezinde 3D yazıcılarla maske üretildi
İhtiyaç sahiplerine sıcak yemek verilmeye başlandı
YEREL HABERLER İhtiyaç sahiplerine sıcak yemek verilmeye başlandı
Sokağa çıkma yasağına uymayan 7 kişiye para cezası
YEREL HABERLER Sokağa çıkma yasağına uymayan 7 kişiye para cezası
Personelinde korona virüs şüphesi olan banka; şubesi, mobil şubeden hizmet veriyor
YEREL HABERLER Personelinde korona virüs şüphesi olan banka; şubesi, ...
Çakır’dan sağlık çalışanlarına teşekkür
YEREL HABERLER Çakır’dan sağlık çalışanlarına teşekkür
Maden sektörüne korona virüs tedbiri Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil: "Maden ocaklarında çalışan işçi sayısı yüzde 50 azaltıldı"
YEREL HABERLER Maden sektörüne korona virüs tedbiri Genel Maden ...
Fabrikanın çatısından düşen kaynak ustası öldü
YEREL HABERLER Fabrikanın çatısından düşen kaynak ustası öldü
Kdz. Ereğli belediyesi sokak hayvanlarını unutmuyor
YEREL HABERLER Kdz. Ereğli belediyesi sokak hayvanlarını unutmuyor
Kaymakam Yılmaz, gazetecilerle toplantı yaptı
YEREL HABERLER Kaymakam Yılmaz, gazetecilerle toplantı yaptı
Alaplı'da 65 yaş üstü vatandaşlara destek
YEREL HABERLER Alaplı'da 65 yaş üstü vatandaşlara destek
(Görüntülü)  Halk otobüsüne alınmayan yaşlı kadının videosunu çeken iki kişi adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER (Görüntülü)  Halk otobüsüne alınmayan yaşlı kadının ...
Halk otobüsüne alınmayan yaşlı kadının videosunu çeken 2 kişi adliyede(2)
YEREL HABERLER Halk otobüsüne alınmayan yaşlı kadının videosunu ...
Halk otobüsüne alınmayan yaşlı kadının videosunu çeken 2 kişi adliyede
YEREL HABERLER Halk otobüsüne alınmayan yaşlı kadının videosunu ...
Köprüden uçan otomobilin sürücüsü öldü
YEREL HABERLER Köprüden uçan otomobilin sürücüsü öldü

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X