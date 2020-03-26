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Aktarlar bağışıklık sisteminin güçlü tutulmasını önerdi Aktar Vahap Akbulut : "Önce hijyen sonrada gıda takviyesi"

İHA

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde aktarlık yapan Vahap Akbulut dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınından en az zararla kurtulmanın yolunun bağışıklık sistemini güçlü tutmak olduğunu söyledi.

Aktarlar bağışıklık sisteminin güçlü tutulmasını önerdi Aktar Vahap Akbulut : "Önce hijyen sonrada gıda takviyesi"

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde aktarlık yapan Vahap Akbulut dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınından en az zararla kurtulmanın yolunun bağışıklık sistemini güçlü tutmak olduğunu söyledi.
Kdz. Ereğli ilçesinde 6070 yıllık baba mesleği olan aktarlığı 20 yıldır bir çok bölgede yürüten Aktar Vahap Akbulut korona virüse karşı önceliğin hijyen daha sonra ise bağışıklık sisteminin güçlü tutulması gerektiğini ifade etti. Vatandaşlara doğal ve mevsimlik sebze meyvelerle beslenmeleri tavsiyesinde bulunan Akbulut, mutlaka bağışıklık sistemini güçlendirecek gıda takviyeleri alınması gerektiğini anlattı. Korona virüs salgınının hızla yayılması ile birlikte vatandaşların bazı ürünlere aşırı rağbet etmeye başladığını dile getiren Akbulut “Aktarlık bizim baba mesleğimiz. Babam 6070 yıldır, bende bireysel olarak 20 yıldır bu işi yapıyorum. Bu süreçte hijyen olmazsa olmazımız. Hijyen yaparken de aşırıya kaçarsak bu sefer ellerimizde mantarlar oluşabilir. Örneğin bir eldiven sabahtan akşama kadar size olmamalı. Maskede aynı şekilde. Bir defa kullanıp atılmalı” dedi.

“Doğal baslenmeliyiz”
Bu süreçte tüketilmesi gereken gıdalara ilişkin olarak ta tavsiyelerde bulunan Akbulut şu ifadelere yer verdi; “Bağışıklık sistemi vücudumuzun savunma sistemidir. Vücudumuz zaten kendisini korumakla mükelleftir. Ancak günümüzdeki beslenme alışkanlıkları yada gıdalardaki vitaminlerin yetersizliği nedeniyle kendimiz bazı tedbirler almalıyız. Bunlar nedir? Artık Dünya Sağlık Örgütü’nünde kabul etmiş olduğu ekinezya ekstraktı. Betagılokan içerikli C vitaminleri. Aslında meyvelerde var ama günümüzdeki meyvelerden bu vitamini sağlamamız zor. Yine propolis güzel bir bağışıklık sistemi destekleyicisidir, doğal antibiyotiktir. Kısacası doğal beslenmemiz lazım. Sadece şu anda değil, hayatımızda her zaman bunu tavsiye ediyorum. Doğal pekmez, doğal bal, sofralarımızda mevsimsel sebze ve meyveler bulunmalı. Aldığımız sebze ve meyveleri tarımda kullanılan ilaçlamalardan dolayı mutlaka karbonatlı suyla yada sirkeyle dezenfekte etmeliyiz. Mesela keçiboynuzu ekstraktı önemli. Normal pekmezi içeriğindeki şeker miktarından dolayı bir şeker hastası kullanamaz. Ancak ekstraktı da şeker olmadığı için sadece özü olduğu için bunu herkes kullanabilir. Kore ginsengi yine bizim sinir sistemimizi düzenler, hemde bağışıklığımızı güçlendirir. Çünkü şu anda dünyada ki korona virüs salgının medyada çokta yer alması aslında bizim bağışıklık sistemimizi bilinç altında düşürdü. Beyin ve beden ortak hareket edip bu süreci atlatırız diye düşünüyorum. Doğal sirkeyi sabahları bir yemek kaşığı suya koyup tüketmek. Bu sizin iç dezenfeksiyonunuzu yapar” dedi.
Aktara gelen müşterilerde özellikle bu süreçte bağışıklık sistemini güçlendirecek gıda takviyelerini tercih ettiklerini söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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