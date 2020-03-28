65 yaş üstü tek başına yaşayan kişiler tespit ediliyor

'Çok ama çok özledim'

'Ben neden böyle görünüyorum?'

Zonguldak'ın Baştarla Mahallesinde muhtarlık tarafından 65 yaş üstü tek başına yaşayan vatandaşlar tespit edilerek Sosyal Hizmetler Kurumuna bildiriliyor.

Zonguldak'ın Baştarla Mahallesinde Muhtar Mehmet Özçıkrıkcı, 65 yaş üstü tek başına yaşayan ve sokağa çıkma yasağı olan kişileri tespit etmeye başladı. Özçıkrıkcı tespit ettiği kişilerin listesini Sosyal Hizmetlere teslim edecek. Ardından Sosyal Hizmetler tespit edilen kişilere yardımda bulunacak.

Baştarla Mahallesi Muhtarı Mehmet Özçıkrıkcı, ''65 yaş üstü tek başına yaşayan kişileri tespit etmeye başladık. Tespit ettiğimiz kişilerin listesi Sosyal Hizmetler Kuruluna vereceğiz. Onlarda verilen listelerde kişilere kumanya yardımında bulunacak. Bizler vatandaşlarımız için var gücümüzle çalışmaya devam ediyor. Tabi ki tedbirimizi de elden bırakmıyoruz''dedi.

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