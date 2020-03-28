Devrek’te silahlı saldırı: 1 ölü

'Çok ama çok özledim'

'Ben neden böyle görünüyorum?'

Devrek ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda 1 kişi öldü.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak’ın Devrek İlçesinde meydana gelen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti. Devrek Cumhuriyet Alanında meydana gelen olayda sanayi sitesinde geri dönüşüm ticareti ile iştigal eden Volkan Y. (29) ile Ahmet Cantekin (50) arasından bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Tartışmanın sonucu kavgaya dönüşünce Volkan Y. adlı şahıs belinden çıkardığı silahını ateşleyerek Ahmet Cantekin'i vurdu. Ağır yaralanan şahıs ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Ahmet Cantekin hastanede hayatını kaybederken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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