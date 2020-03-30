2 bin 500 aileye 1000’er TL yardım yapılacak

AK Parti Karadeniz Ereğli İlçe Başkanı Mehmet Fatih Çakır, Kdz. Ereğli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) aracılığı ile 2 bin 500 ihtiyaç sahibine 1000’er TL yardım yapılacağını açıkladı.

Kdz. Ereğli SYDV Müdürü Abdullah Hasçelik’i makamında ziyaret eden AK Parti Karadeniz Ereğli İlçe Başkanı Mehmet Fatih Çakır, vakfın bu zor günlerde öneminin çok daha fazla arttığını belirterek, Hasçelik ve personeline çalışmalarında başarılar diledi.

Hasçelik de ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, çalışmalarında verdiği destekten ötürü AK Parti İlçe Başkanı Çakır’a teşekkür etti.

Çakır ve Hasçelik, ziyarette bir süredir korona virüs salgını dolayısıyla hükümetin açıkladığı desteklemeler ve yapılması gerekenler konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Çakır: “2 bin 500 kişi yararlanacak.”

AK Parti İlçe Başkanı Çakır, ziyarette yaptığı değerlendirmede, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un, hükümetin korona virüs önlemleri kapsamında açıkladığı ihtiyaç sahibi ailelere biner liralık yardımın 17 Nisan tarihleri arasında ödeneceğini açıkladığını hatırlattı.

Çakır konuşmasında şu ifadelere yer verdi; “Sayın bakanımızın açıkladığı üzere 17 Nisan tarihleri arasında Karadeniz Ereğli’de 2 bin 500 civarında düzenli yardım alan vatandaşlarımıza biner lira yardım yapılacak. Duyurusunu yaptık, virüs nedeniyle sıkıntı olmaması için postanede hesaplarına yatırılacak. Düzenli yardımların içine normal yardım alanlar haricinde, engelli yardımı, yaş aylığı, 65 yaş üstü vatandaşlara bakanlar, kronik hastalık, asker aylığı, öksüz yetim aylığı alanlar düzenli yardımın içinde. Listeyi de bekliyoruz, belki virüs nedeniyle diğerlerini de alabilirler. Düzenli yardım olarak 2 bin 400 2 bin 500 kişilik bir listemiz var.”

“Düzenli yardım almayanlar da düşünüldü”

Bunun dışında düzenli yardım almadığı halde, korona virüs tedbirleri kapsamında mağduriyet yaşayanlar bulunduğunu ifade eden Çakır konuşmasına şöyle devam etti: “Bazıları Üç aydan üç aya yardım alıyorlar. Kahvesi, çay ocağı veya buna benzer işyerleri kapananlar kişi var. Bunlarla birlikte beş altı yüz civarında yardım talebi bulunan kişi var. Bunların da talepleri de bu hafta karara bağlanacak. Onlara da yardım yapılması için gereken yapılacak. Gelen tüm talepler değerlendiriliyor. Hiçbir vatandaşımızı geri çevrilmiyor, hepsi dikkate alınıyor. Düzenli yardım almayanların talepleri de bu yardım kalemiyle karşılanmasa bile, onlara da vakıf kanalıyla destek olunması için çalışmalar sürüyor. Yardımlar konusunda Ticaret Sanayi Odamız, Belediyemiz de yardımcı olacak, ileriki günlerde sayın kaymakamımızın talimatları doğrultusunda bir çalışma yürütülecek. TSO’ dan alan mükerrer olarak diğer kurumdan almasın, mümkün olan en fazla sayıda vatandaşımız desteklerden yararlansın diye bunları karşılaştıracağız. Mükerrer yardım olmaması için yardımlar aynı havuzdan gerçekleştirilecek. Belediye de sıcak yemek yardımı alan listeleri Sosyal Yardımlaşma Kurumu’na bildirecek. Buna göre değerlendirme yapacağız. Listeleri her gün güncelleyeceğiz.”

AK Parti İlçe Başkanı Çakır “Her zaman milletimizin yanındayız, Allah’ın izniyle birlik beraberlik içinde bu işin içinden güzel bir şekilde çıkacağız” diye konuştu.

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