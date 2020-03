Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan: "Bu vurdumduymazlıkla vaka sayılarının ve can kayıplarının artışından çok büyük endişe ediyoruz" "Artık rica etmiyorum, evinizde kalın"

Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, korona virüs nedeniyle açıklamalarda bulunarak halka çağrıda bulundu. Alan, "Zonguldak’ta hem yaş grubu itibariyle hem maden şehri olması sebebiyle hem de bu vurdumduymazlık olması sebebiyle vaka sayılarının ve can kayıplarının artışından çok büyük endişe ediyoruz. Lütfen evinizde kalın" dedi.

Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, korona virüs nedeniyle açıklamalarda bulunarak halka çağrıda bulundu. Artık ricada bulunmayacaklarını ifade eden başkan Alan, “Bu videoyu çekmemek için çok direndim ama ne yazık ki Cumartesi ve Pazar günkü güzel tablodan sonra bugün hafta başı olması sebebiyle caddeyi gezdiğimiz zaman ne yazık ki özellikle merkez ilçede günlerdir ulusal basın, yerel basında yer alan uyarılara rağmen vatandaşlarımızın bu kurallara uymadığını üzülerek gördük. Ben sizlerden bir evladınız olarak, bir arkadaşınız olarak bir hekim olarak bir belediye başkanı olarak artık rica etmiyorum. Uyarıyorum lütfen çok acil olmadığı sürece evinizden dışarı çıkmayınız. Sokağa çıkmayın, caddeye inmeyin. Ne yazık ki İtalya Belediye Başkanının açıklamalarını duyduğumuzda acaba bu kadar mı diyorduk. Eğer biz tedbirler noktasında önlem almazsak, uyarılar noktasında bu vurdumduymazlığa devam edersek sonumuzun pek iyi olmadığını açık ve net görebiliyoruz. Bu dakikadan sonra Valimizin bilgisi ve inisiyatifi dahilinde hem yaya ve hem de araç trafiği yoğun sıkı tedbirleri arttırıyoruz. Lütfen şu 15 günlük süreçte bizlere destek olun. Devlet her çalışanı ve her hücresiyle vatandaşlar için 7/24 gayret gösteriyor. Sizlerden tekbir beklentimiz var. Lütfen evde kalın, evden çıkmayın. Kendinizi, kentimizi seviyorsanız. Artık bu uyarılara dikkat edin. Bu vurdumduymazlığa son verelim. Çünkü Zonguldak’ta hem yaş grubu itibariyle hem maden şehri olması sebebiyle hem de bu vurdumduymazlık olması sebebiyle sayıların ve can kayıplarının artışından çok büyük endişe ediyoruz. Lütfen evinizde kalın" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.