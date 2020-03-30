Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda üretim durduruldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda üretim durduruldu

DHA

Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda üretim durduruldu


Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)TÜRKİYE Taşkömürü Kurumu'nda (TTK) yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında üretim durduruldu. 
TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu, yaptığı açıklamada, alınan tedbirler kapsamında üretimin geçici olarak durdurulduğunu açıkladı. Tamir, bakım gibi işlerle ilgili işçilerin periyotlarla çalışacaklarını ifade eden Eroğlu, "Tedbirler kapsamında üretimi durdurduk. Yer altında 695 işçi 15'er günlük periyotlar halinde çalışacaklar. Bu arkadaşlar tamir, bakım, su hatları ve gaz kontrolü görevlerini
sürdürecekler" dedi. 
Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında TTK´da üretim durdurulduğunu söyledi. İş güvenliği amacıyla tüm müesseselerde belirli sayıda işçi çalıştırılacağını ifade eden Yeşil, şunları söyledi: 
"TTK'ya bağlı müesseselerde çalışan işçilerimiz ikinci bir emre kadar idari izne çıkarılmışlardır. Müessese yetkililerinin belirleyeceği zorunlu hallerde çalışılacak kadar sayı da belirlenen isimler 15 gün boyunca çalışacaktır. 15 gün sonunda bu isimlerin yerine belirlenen diğer isimler çalıştırılmak üzere işe çağırılacaktır. Uygulama bugün saat 24.0008.00 yani gece vardiyasından itibaren başlayacaktır."  DHA-Genel Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN
2020-03-30 20:07:01

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan: "Bu vurdumduymazlıkla vaka sayılarının ve can kayıplarının artışından çok büyük endişe ediyoruz" "Artık rica etmiyorum, evinizde kalın"
YEREL HABERLER Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan: "Bu ...
TTK’da üretim durduruldu GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil: “TTK’ya bağlı müesseselerde çalışan işçilerimiz ikinci bir emre kadar idari izne çıkarılmışlardır”
YEREL HABERLER TTK’da üretim durduruldu GMİS Genel Başkanı Hakan ...
Destek istediği ördeklerin bakımını belediye yapıyor
YEREL HABERLER Destek istediği ördeklerin bakımını belediye yapıyor
2 bin 500 aileye 1000’er TL yardım yapılacak
YEREL HABERLER 2 bin 500 aileye 1000’er TL yardım yapılacak
Kdz. Ereğli Belediyesi’nin sıcak yemek kampanyasına destek
YEREL HABERLER Kdz. Ereğli Belediyesi’nin sıcak yemek kampanyasına ...
Bartın´da belde karantinaya alındı
YEREL HABERLER Bartın´da belde karantinaya alındı
Zonguldaklı vatandaşlar uyarılara aldırış etmedi Vali banka şubesi önüne gelip vatandaşları uyardı
YEREL HABERLER Zonguldaklı vatandaşlar uyarılara aldırış etmedi Vali ...
Mahalle maçı yapan grubu polis engelledi
YEREL HABERLER Mahalle maçı yapan grubu polis engelledi
Kdz. Ereğli belediyesi maske üretimini hızlandırdı
YEREL HABERLER Kdz. Ereğli belediyesi maske üretimini hızlandırdı
(Görüntülü) Alaplı'ya gelenlerin ateşi ölçülüyor
YEREL HABERLER (Görüntülü) Alaplı'ya gelenlerin ateşi ölçülüyor
Tabiat parklarına virüs engeli
YEREL HABERLER Tabiat parklarına virüs engeli
Devrekli engelsizlerden evde kal klibi
YEREL HABERLER Devrekli engelsizlerden evde kal klibi
(Görüntülü) Devrek'te cinayet zanlısı tutuklandı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Devrek'te cinayet zanlısı tutuklandı
Ukrayna'dan gemiyle gelen 18 TIR şoförü daha karantina altına alındı
YEREL HABERLER Ukrayna'dan gemiyle gelen 18 TIR şoförü daha ...
Güvenlik kamerasındaki cinayette zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Güvenlik kamerasındaki cinayette zanlı tutuklandı
Ukrayna'dan gelen 18 tır şoförü gözlem altına alındı
YEREL HABERLER Ukrayna'dan gelen 18 tır şoförü gözlem altına alındı
2 katlı evde çıkan yangın korkuttu
YEREL HABERLER 2 katlı evde çıkan yangın korkuttu
Belediye koydu, hırsızlar çaldı
YEREL HABERLER Belediye koydu, hırsızlar çaldı
Grizu-263 Uzay Takımı'ndan sağlık çalışanları için 3D yazıcıyla siperli maske üretimi
YEREL HABERLER Grizu-263 Uzay Takımı'ndan sağlık çalışanları için 3D ...
(Görüntülü) Ukrayna'dan gemiyle gelen 34 TIR şoförü karantina altına alındı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Ukrayna'dan gemiyle gelen 34 TIR şoförü ...
Eren Holding'den yüz binlerce maske ve tulum desteği
YEREL HABERLER Eren Holding'den yüz binlerce maske ve tulum desteği
Ukrayna'dan gelen gemideki 34 tır şoförü gözlem altında
YEREL HABERLER Ukrayna'dan gelen gemideki 34 tır şoförü gözlem ...
Ukrayna'dan gemiyle gelen 34 TIR şoförü karantina altına alındı
YEREL HABERLER Ukrayna'dan gemiyle gelen 34 TIR şoförü karantina ...
(Görüntülü) Devrek'te hurdacıların kavgası 1 ölü... Cinayet anı kamerada
YEREL HABERLER (Görüntülü) Devrek'te hurdacıların kavgası 1 ölü... ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X