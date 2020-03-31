İstanbul'dan memleketlerine getirilen 15 işçiyi jandarma durdurdu

İstanbul'da bir inşaat inşaat firmasında 15 inşaat işçisinin bulunduğu otobüs, Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde durduruldu. Seyahat izin belgesi olmayan 17 kişiye idari para cezası uygulandı. Otobüsten indirilen işçiler ve iki şoför için gözlem/kısıtlama tedbiri uygulanacağı belirtildi.

Alaplı İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler Kılçak köyü mevki İstanbul yolu üzerinde kontrol noktasında 34 TM 5409 plakalı bir otobüsü durdurdu. Otobüsün şoförü H.B.'nin (51) İstanbul'da bir firmada şoför olarak çalıştığını ve firma çalışanı 15 işçiyi İstanbul'dan memleketleri Zonguldak, Bartın, Karabük, Sinop'a götürmek üzere görevlendirildiğini ifade etmesi üzerine ekipler seyahat izin belgesini incelemek istedi. Ancak sürücü böyle bir belgelerinin bulunmadığını söylemesi üzerine 2 şoför ve 15 işçi olmak üzere toplamda 17 kişi hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu 282 S.K.M gereğince mülki makam aracılığıyla 3.150 TL idari para cezası kesilmek üzere idari yaptırım tutanağı düzenlendi.

17 kişi ile ilgili de gözlem ve kısıtlama tedbiri uygulanacağı öğrenildi. İşçilerden Burhan Baydar, "İstanbul'dan geliyoruz. Çalıştığımız şirket bizi izne çıkarttı. Eve göndermek üzere araç tuttu. Bizi apar topar gönderdi. İzin kağıtları valilik tarafından verildiği söylendi. Bindirdiler otobüse hepimizi gönderdiler. Ereğli üzerinden yolcumuz olduğu için burada denetime takıldık. Denetimde bizim valilik tarafından izin kağıdımız olmadığını öğrendik. Gece 02.00'den beri buradayız. Hiçbir şekilde bir açıklama yapılmadı. Kendilerini aradığımızda ilgileneceklerini söylediler. 2 şoför 15 işçi nereye gideceğiz. Arkadaşlar 3'er bin lira ceza yazacak. Aldığım para 2 bin 200 lira. Ben şu an süresiz izne gönderiliyorum. Ben 3 bin 150 lira ceza ödeyeceğim. Devlet görevini yapıyor. Amenna ama biz burada mağduruz. Biz çalışanız" şeklinde konuştu.

Ekiplerin ilçe girişindeki denetimleri sürüyor.

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