Maden işçisinin taklitleriyle sosyal medyanın fenomeni oldu

Zonguldak'ta özel bir maden ocağında çalışan Tolga Kuku isimli maden işçisi yaptığı taklitlerle sosyal medyada ilgi odağı oldu. Koronavirüs tedbirleri nedeniyle taklitlerini evde oğluyla sürdüren Kuku, insanların yüzünü güldürmeyi hedeflediğini ifade etti.

Zonguldak'ta özel maden ocağında çalışan ve amatör futbol oynayan Tolga Kuku isimli madenci arkadaşlarıyla beraber eline kazma, kürek alarak taklit yapmaya başladı. Sanatçıların seslendirdikleri parçaları taklit ederek sosyal medya hesabından paylaşan Kuku kısa sürede ilgi odağı oldu. Renkli görüntülere sahne olan taklitler vatandaşlar tarafından beğenilerek paylaşıldı. Adile Naşit, Kemal Sunal gibi ünlü isimleri de taklit eden Kuku, koronavirüs tedbirleri kapsamında evdekal çağrısı yaptı.

Evde kaldığı süre boyunca taklitlerine oğluyla devam eden Kuku, "Madencilere zaten hayat ağırdı. Üzerine bir de korona virüs bindi. Fakat biz biliyoruz ki güzel gören güzel düşünür. Güzel düşünen hayatından lezzet alır sırrınca bu zor zamanda her şeyin güzel tarafına bakarak hayatımızı güzelleştirmek bizim elimizde. Karantinada yada kabristanda kalmak istemiyorsan evinde kal İnağzı, Zonguldak ve Türkiye" şeklinde vatandaşlara çağrıda bulundu.

Maden işçisi; sosyal medya hesabından taklit videolarını sürdüreceğini aktardı.

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