BEÜ’de uzaktan eğitim sitemine 27 bin 179 kullanıcı giriş yaptı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

BEÜ’de uzaktan eğitim sitemine 27 bin 179 kullanıcı giriş yaptı

İHA

BEÜ'de 20192020 EğitimÖğretim Yılı Bahar Dönemi Koronavirüs (Covid19) önlemleri nedeniyle uzaktan eğitimle sürdürülecek.

BEÜ’de uzaktan eğitim sitemine 27 bin 179 kullanıcı giriş yaptı

BEÜ’de 20192020 EğitimÖğretim Yılı Bahar Dönemi Koronavirüs (Covid19) önlemleri nedeniyle uzaktan eğitimle sürdürülecek.
20122013 EğitimÖğretim yılında lisansüstü eğitim programlarını uzaktan eğitimle yürütmeye başlayan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (UZEM), 2014 yılında üniversite genelinde yürütülen ortak zorunlu dersleri de uzaktan eğitim ortamına taşıyarak 15 binin üzerinde öğrenciye uzaktan eğitim aracılığı ile eğitim öğretim verilmesini sağlanıyor. Bu tecrübe sayesinde, 20192020 EğitimÖğretim Bahar Döneminde yaşanan Yeni Koronavirüs (Covid19) salgını ile mücadele kapsamında eğitimöğretim faaliyetlerinin aksatılmadan sürdürebilmesine imkan sağlandı.
Yükseköğretim Kurulu tarafından 12 Mart 2020 tarihli eğitimöğretime ara verilmesi kararından önce, üniversite ilgili birimleri ve akademikidari personele ihtiyaç duyulması halinde uzaktan eğitime geçilebilmesi için hazırlıklara başlandı. Şu ana kadar Üniversitede yapılan tüm bilişim yatırımları, ölçeklenebilirlik göz önünde bulundurularak gerçekleştirildiği için, Üniversite genelindeki tüm eğitimöğretim faaliyetlerinin uzaktan eğitim sistemi üzerinden yapılmasına imkan verildi. Yükseköğretim Kurulu’nun 18 Mart 2020 tarihli, uzaktan eğitim kapasitesine sahip olan bütün üniversitelerin 23 Mart 2020 tarihinden itibaren dijital imkânlar ile uzaktan öğretim sürecine başlamasına yönelik açıklamasının ardından; Üniversite genelinde 23 Mart 2020 tarihi itibariyle uzaktan eğitim sürecinin başlatılabilmesi için, UZEM ve Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) arasındaki veri aktarımları tamamlanmış, öğretim elemanlarımızın ve öğrencilerimizin sistemi nasıl kullanacaklarına ilişkin yazılı ve görsel bilgilendirilmeler yapılmıştır.
23 Mart 2020 tarihi itibariyle Üniversite örgün öğretim programlarındaki teorik derslerin, pratik uygulaması ile birlikte yapılacak teorik derslerin ve ilgili bölüm ve programların uygun gördüğü bazı uygulamalı derslerin uzaktan eğitim aracılığıyla verilmesine başlandı. Bu dersler uzaktan eğitimle verilirken öğrencilerin mesleki yeterlilikleri için gerekli olan bilgi, becerilerde mağdur olmamasına dikkat edildi. Uzaktan eğitime başlanan ilk gün itibariyle sisteme giriş sayısı 4 bin 119’e ulaştı. Sisteme ilk hafta 157 bin 496, günlük ortalama 25 bin civarı kullanıcı girişi yapıldı. Sistemi 867’si eğitmen, 26 bin 312 öğrenci olmak üzere toplam 27 bin 179 kullanıcı haftanın 7 günü 24 saat kesintisiz kullanmaktadır. Öğrenciler ve öğretim elemanları sisteme www.uzem.beun.edu.tr adresi üzerinden kişisel bilgisayarlarının yanı sıra tablet, akıllı telefon cihazlarla erişim sağlanabiliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

PTT’den sosyal mesafe kuralı uyarısı
YEREL HABERLER PTT’den sosyal mesafe kuralı uyarısı
Vatandaşlar uyarıları dikkate aldı
YEREL HABERLER Vatandaşlar uyarıları dikkate aldı
Zonguldak'ta 'sahte dezenfektan' operasyonu: 3 gözaltı
YEREL HABERLER Zonguldak'ta 'sahte dezenfektan' operasyonu: 3 ...
Zonguldak'ta 768 adet 1 litrelik sahte dezenfektan ele geçirildi
YEREL HABERLER Zonguldak'ta 768 adet 1 litrelik sahte dezenfektan ...
Maden işçisinin taklitleriyle sosyal medyanın fenomeni oldu
YEREL HABERLER Maden işçisinin taklitleriyle sosyal medyanın ...
İstanbul'dan memleketlerine getirilen 15 işçiyi jandarma durdurdu
YEREL HABERLER İstanbul'dan memleketlerine getirilen 15 işçiyi ...
Bartın'ın Hasankadı beldesinde karantina devam ediyor
YEREL HABERLER Bartın'ın Hasankadı beldesinde karantina devam ediyor
(Görüntülü) Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda üretim durduruldu
YEREL HABERLER (Görüntülü) Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda üretim ...
Cumhurbaşkanı'nın çağrısına Zonguldak Belediye Başkanı Alan'dan destek
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı'nın çağrısına Zonguldak Belediye ...
Vali Bektaş, “Umudumuzu korumak, Zonguldaklılara güvenmek istiyoruz”
YEREL HABERLER Vali Bektaş, “Umudumuzu korumak, Zonguldaklılara ...
Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda üretim durduruldu
YEREL HABERLER Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda üretim durduruldu
Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan: "Bu vurdumduymazlıkla vaka sayılarının ve can kayıplarının artışından çok büyük endişe ediyoruz" "Artık rica etmiyorum, evinizde kalın"
YEREL HABERLER Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan: "Bu ...
TTK’da üretim durduruldu GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil: “TTK’ya bağlı müesseselerde çalışan işçilerimiz ikinci bir emre kadar idari izne çıkarılmışlardır”
YEREL HABERLER TTK’da üretim durduruldu GMİS Genel Başkanı Hakan ...
Destek istediği ördeklerin bakımını belediye yapıyor
YEREL HABERLER Destek istediği ördeklerin bakımını belediye yapıyor
2 bin 500 aileye 1000’er TL yardım yapılacak
YEREL HABERLER 2 bin 500 aileye 1000’er TL yardım yapılacak
Kdz. Ereğli Belediyesi’nin sıcak yemek kampanyasına destek
YEREL HABERLER Kdz. Ereğli Belediyesi’nin sıcak yemek kampanyasına ...
Bartın´da belde karantinaya alındı
YEREL HABERLER Bartın´da belde karantinaya alındı
Zonguldaklı vatandaşlar uyarılara aldırış etmedi Vali banka şubesi önüne gelip vatandaşları uyardı
YEREL HABERLER Zonguldaklı vatandaşlar uyarılara aldırış etmedi Vali ...
Mahalle maçı yapan grubu polis engelledi
YEREL HABERLER Mahalle maçı yapan grubu polis engelledi
Kdz. Ereğli belediyesi maske üretimini hızlandırdı
YEREL HABERLER Kdz. Ereğli belediyesi maske üretimini hızlandırdı
(Görüntülü) Alaplı'ya gelenlerin ateşi ölçülüyor
YEREL HABERLER (Görüntülü) Alaplı'ya gelenlerin ateşi ölçülüyor
Tabiat parklarına virüs engeli
YEREL HABERLER Tabiat parklarına virüs engeli
Devrekli engelsizlerden evde kal klibi
YEREL HABERLER Devrekli engelsizlerden evde kal klibi
(Görüntülü) Devrek'te cinayet zanlısı tutuklandı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Devrek'te cinayet zanlısı tutuklandı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X