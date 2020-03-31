Zonguldak'ta bir köy karantinaya alındı



Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)ZONGULDAK Devrek Kaymakamı Ümit Altay, Velibeyler Köyü Merkez Mahallesi'nin karantinaya alındığını açıkladı.

Devrek Umumi Hıfzısıhha Meclisi bugün yaptığı toplantıda ilçeye bağlı Velibeyler Köyü Merkez Mahallesi karantinaya alınmasına karar verdi. Devrek Kaymakamı Ümit Altay, sosyal medya hesabından toplantıyla ilglili açıklamada bulundu. İlçeye bağlı Velibeyler köyünde koronavirüs tedbirleri kapsamına alınan kararın saat 21.00 itibarıyla uygulanmaya başlandığını duyuran Altay, açıklamasında şunları söyledi:

"Velibeyler Köyümüzdeki korona pozitif vakasıyla bağlantılı olarak temaslı kişilerin hastalığı yayma tehlikesine karşı, Devrek ilçe Umumi Hıfzısıhha Meclisinin 31 Mart tarihli ve 7 sayılı ara kararı ile Velibeyler Köyü Merkez Mahallesinde karantina kararı alınmıştır. Bugün saat 21.00 itibariyle giriş çıkışlar 14 gün yasaklanmıştır. Değerli halkımızı bir kez daha alınan tedbirler konusunda duyarlı olmaya davet ediyorum. Büyükşehirlerdeki Devrekli hemşerilerimiz lütfen bu dönemde gerekmedikçe ilçemize gelmesinler. Hareketlilik ne kadar az olursa bu hastalığı kontrol etmek o kadar kolay olacaktır. Köylerdeki ve merkezdeki vatandaşlarımız da mümkün olduğunca evlerinden çıkmasın."DHA-Genel Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN

2020-03-31 22:23:02



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