Devrek’te bir mahalleye giriş çıkışlar yasaklandı

Zonguldak'ın Devrek ilçesine bağlı Velibeyler Köyü Merkez Mahallesine giriş çıkışlar yasaklandı.

Devrek Kaymakamı Ümit Altay, İlçe Umumi Hıfzısıhha Meclisi'nin aldığı kararı açıkladı. Altay, "Velibeyler köyümüzdeki korona pozitif vakasıyla bağlantılı olarak temaslı kişilerin hastalığı yayma tehlikesine karşı, Devrek ilçe Umumi Hıfzısıhha Meclisinin 31 Mart 2020 tarihli ve 7 sayılı ara kararı ile Velibeyler Köyü Merkez Mahallesinde karantina kararı alınmıştır. Bugün saat 21.00 itibariyle giriş çıkışlar 14 gün yasaklanmıştır. Değerli halkımızı bir kez daha alınan tedbirler konusunda duyarlı olmaya davet ediyorum. Büyükşehirlerdeki Devrekli hemşehrilerimiz lütfen bu dönemde gerekmedikçe ilçemize gelmesinler. Hareketlilik ne kadar az olursa bu hastalığı kontrol etmek o kadar kolay olacaktır. Köylerdeki ve merkezdeki vatandaşlarımız da mümkün olduğunca evlerinden çıkmasın. Halkımıza saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verdi.

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