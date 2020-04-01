Sağlık çalışanları için iki bin adet siper maske üretimine geçtiler Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ve Gençlik Merkezi siper maske üretiyor

Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ve Gençlik Merkezi iş birliği ile sağlık çalışanlarına destek vermek amacıyla siper maske üretimine geçti.

Tüm Dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'de etkisini sürdürmeye devam eden korona virüs nedeniyle bir çok şehirde maske üretimine geçildi.Zonguldak'ta Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ve Gençlik Merkezi tarafından atölye salonunda siper maske üretimine başlandı. Atölye salonunda başlanan maske üretimine Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel, Gençlik Merkezi Vekili Hamza Gök ve gönüllü gençler katıldı. İlk etapta 2 bin adet üretilecek olan maskeler sağlık çalışanlarına teslim edilecek. Ardından gelen talepler doğrultusunda yeniden planlama yaparak istenilen kurumlar üretime devam edilecek.



''Siper maske ile sağlık çalışanlarına destek vereceğiz''

Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel, siper maske ile sağlık çalışanlarına destek vereceklerini söyleyerek, ''Tüm Dünya'da olduğu gibi bizlerde zorlu bir süreçten geçiyoruz. 100 yıl önce olduğu gibi milli mücadele örneği sergiliyoruz. Tüm kurumlarla anlaşmalı olarak iş birliği içerisinde kim ne yapabiliyorsa onu gerçekleştirmek üzere biz ve arkadaşlarımızla birlikte katkı sağlayabilmek için siper maske ile sağlık çalışanlarına destek olabileceğimiz kanısına vardık. Bu sebepten arkadaşlarımızın başlatmış olduğu çalışmaları görüyorsunuz. Çorba da bizimde tuzumuz olsun istedik. İnşallah 2000 bin maske yaparak sağlık çalışanlarına teslim edeceğiz. Ben emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum''dedi.

İlk etapta 2000 bin adet maske yapacaklarını ifade eden Yüksel,''Şuanda ilk etapta sağlık müdürlüğüne yapacağız. Daha sonra talepler doğrultusu da yine farklı bir çalışma yapılabilir. Ama şuanda öncelik sağlık çalışanlarımızın. 2000 bin adet üretim planlıyoruz. Daha sonra yine bir çalışma planlayacağız''diye konuştu.

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