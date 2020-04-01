Cenazeden sonra tabutu yaktılar

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Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,(DHA) ZONGULDAK'ta hayatını kaybeden Şerafettin Savaş'ın (71) taşındığı tabut, cenazenin toprağa verilmesinin ardından görevliler tarafından yakıldı.

Zonguldak Birlik Mahallesi'nde Şerafettin Savaş, hayatını kaybetti. Savaş'ın cenazesi, bugün öğlen kılanan cenaze namazının ardından özel kıyafetli ekipler tarafından Birlik Mahallesi´ndeki aile mezarlığında toprağa verildi. Savaş'ın taşındığı tabut daha sonra görevliler tarafından yakıldı. Tabutun neden yakıldığı belirtilmezken, Savaş'ın rahatsızlıkları nedeniyle tedavi gördüğü öğrenildi.

DHA-Genel Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN

2020-04-01 17:39:15



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