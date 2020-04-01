(Görüntülü) Cenazeden sonra tabutu yaktılar

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ZONGULDAK'ta rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybeden Şerafettin Savaş'ın(71) konulduğu tabut, cenazenin toprağa verilmesinin ardından görevliler tarafından yakıldı.

Zonguldak Birlik Mahallesi'nde yaşayan ve bir süredir çeşitli rahatsızlıkları nedeniyle tedavi gören Şerafettin Savaş, hayatını kaybetti. Şerafettin Savaş'ın cenazesi bugün öğle namazının ardından özel kıyafetli ekiplerce Birlik Mahallesi'nde bulunan aile mezarlığında toprağa verildi. Savaş'ın taşındığı tabut daha sonra görevliler tarafından yakıldı.DHA-Genel Türkiye-Zonguldak

2020-04-01 17:57:39



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