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Koronavirüs ölümlerinde 6'ncı sıradaki Zonguldak'ta önlemler artırıldı

DHA

Koronavirüs ölümlerinde 6'ncı sıradaki Zonguldak'ta önlemler artırıldı


Gürkay GÜNDOĞAN-Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK,(DHA)SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle açıkladığı en çok ölümün yaşandığı iller arasındaki Zonguldak'ta önlemler artırıldı. Artan tedbirler sonrası kent merkezi boşaldı.
Zonguldak, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle en çok ölüm görülen iller arasında 5 ölümle 6'ncı sırada yer aldı. 10 il arasında büyükşehir olmayan tek kent olan Zonguldak'ta vaka sayısı ise 112 oldu. Zonguldak Valiliği, ölümlerin açıklanmasının ardından kentte denetimlerini artırdı. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri, kentin farklı noktalarında denetim noktaları oluşturdu. Alınan tedbirler kapsamında kentte araç trafiğine kısıtlama getirildi. Polis noktalarında araçlar durdurularak sürücülerine acil ihtiyaçları olup olmadığı sorulmaya başlandı. Zaruri ihtiyaçları olanlara izin verilirken bunun dışında kalanların kent merkezinden geçmelerine izin verilmedi. Tedbirler sonucu kent merkezi boşaldı. Boş caddeler drone ile havadan görüntülendi. Ekipler, denetimlerin artarak devam edeceğini belirtti.
"HALKIN KENT MERKEZİNE İNMEMESİ İÇİN GAYRET GÖSTERİYORUZ"
Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, tedbirleri daha da arttıracaklarını söyledi. Halkın sağlığı için ellerinden gelen gayreti yaptıklarını söyleyen Alan, şöyle dedi:
"Vatandaşların tedbirlere uymama konusunda ısrarı bizleri üzüyor. Cumhurbaşkanlığımızın, bakanlıklarımızın genelgelerine karşı bizlerde elimizden gelen katı kurallarla halkın kent merkezine inmemesi için gayret gösteriyoruz. Şu anda Zonguldak'ta ne yazık ki 100'ün üzerinde vaka var. Ne yazık ki 5 can kaybımız var. Pozitif vaka olan bir vatandaşımız sosyal mesafe kurallarına uymayınca farkında olmadan ister istemez en başta yakınları akrabaları olmak üzere, onlarca insanımızı enfekte ederek salgını daha da sıkıntı hale getiriyor Zonguldak'ımızda. Ricamız, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımız tüm ihtiyaçları için bizleri arasınlar. Tabi kronik rahatsızlıkları olmayan, şu an çalışamayan, iş yerleri kapanmak zorunda kalan vatandaşlarımızın da emrindeyiz. İhtiyaçlarınız için bizleri arayabilirsiniz."
DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN
2020-04-02 14:55:27

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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