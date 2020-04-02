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Alaplı’da yüz koruyucu maske üretimi başladı

İHA

Alaplılı iş adamı Yıldır Ulukaya, Covid19 salgınına karşı tasarladıkları siper maskelerin üretimine başladıklarını açıkladı.

Alaplı’da yüz koruyucu maske üretimi başladı

Alaplılı iş adamı Yıldır Ulukaya, Covid19 salgınına karşı tasarladıkları siper maskelerin üretimine başladıklarını açıkladı.
Alaplı'da iş adamı Yıldır Ulukaya, Covid19 salgınına karşı tasarladıkları ve salgının yayılmasını engellemekte kullanılacak olan siper maskelerin üretimine başladıklarını ifade etti.
Günde yaklaşık olarak bin adet siper maske üretmeyi hedeflediklerini ve siper maskelerin diğer maskelere göre yıkanabilir ve dezenfekte özellikte olduğunu ifade eden Ulukaya; yüz koruyucu siper maskeleri Alaplı'daki sağlık çalışanlarına ücretsiz olarak dağıtacaklarını söyledi. "Covid 19 virüsün ellerin yüz,göze teması ve solunum yoluyla insandan insana geçen bir yapısı olduğu yayılmayı ağızdan çıkan su damlacıkları ile yaptığı için tek kullanımlık cerrahi yüz maskeleri gün içinde hijyenik olmamakta koruyucu özelliğini yitirebilmektedir' diyen Ulukaya; 'Üretimine başladığımız bu yüz koruyucu siper maskeler ise yüzü tamamen bu damlacıklardan korumaktadır. Bu siperlikleri yıkanabilir,dezenfekte edilebilir tekrar kullanılabilen ürünler olarak tasarladık. Ve firma olarak “yüz koruyucu siper maske” üretimine bu hafta başladık' dedi.
Günlük bin adet üretim hedeflediklerini, yüz siperlerinin teslimatlarını yaptıklarını ve ön siparişlerini almaya devam ettiklerini ifade eden iş adamı Yıldır Ulukaya; 'Önümüzdeki günlerde Alaplı’daki sağlık çalışanlarının sağlığı için bu yüz koruyucu maskelerini ücretsiz olarak dağıtacağız. Bizler gibi çalışmak zorunda kalan esnaf, kasiyer arkadaşlarımız için de kendi üretimimiz olan bu yüz maskelerini en uygun fiyatlarla satışa sunacağız' dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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