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Belediye Başkanları kampanyaya birer maaşlarını bağışladı

İHA

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç ile Ormanlı Belediye Başkanları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan 'Biz bize yeteriz Türkiyem' kampanyasına birer maaşlarını bağışlayarak destekte bulundu.

Belediye Başkanları kampanyaya birer maaşlarını bağışladı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç ile Ormanlı Belediye Başkanları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan ‘Biz bize yeteriz Türkiyem’ kampanyasına birer maaşlarını bağışlayarak destekte bulundu.
Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş ile Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol bir araya gelerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan ‘Biz bize yeteriz Türkiyem’ kampanyasına birer aylık maaşları ile destek verme kararı aldı. Korona virüs salgınının tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de etkisini gösterdiğini aktaran Başkan Demirtaş “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere devletimizin tüm ilgili kurumları bu topyekün savaşta her türlü mücadeleyi ve fedakarlığı göstermektedirler. Ülkemizin bu zor günlerinde Cumhurbaşkanımız tarafından başlatılan kampanyaya bizlerde destek verme kararı aldık. Bu günleri yardımlaşarak, bir birime destek vererek atlatacağız. Milletimiz tarih boyunca birlik ve beraberliği sayesinde her türlü zorluğun üstesinden gelmesini bilmiştir. Bu virüs salgınını da uyarıları dikkate alarak, birlik ve beraberlik içerisinde İnşallah en kısa sürede atlatacağız. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Bu vesile ile halkımıza bir kez daha salgının daha fazla yaygınlaşmaması için evde kalmalarını istiyor ve tüm halkımıza sağlıklı günler diliyorum” dedi.
Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol ülkemizin zor günlerden geçtiği bu süreçte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı kampanyanın çok anlamlı olduğunu söyledi. Salgın nedeniyle bir çok olumsuzluk yaşandığını dile getiren Başol şunları söyledi “Korona virüs salgını tüm dünya ülkelerini etkisi altına almakta ve büyük zararlar vermektedir. Türkiye olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde salgına karşı verilen mücadeleyi hep birlikte izliyoruz. Bir çok ülkeye oranla devletimizin milletinin zor günleri atlatması için aldığı tedbirleri takdirle karşılıyoruz. Türk milleti gücünü inancı ve birlik ve beraberliğinden almaktadır. Bizlerde bu zor günleri birlik ve beraberlik içerisinde yetkililerimizin uyarılarını dikkate alarak inşallah en az hasarla atlatacağız. Sayın Başkanımız Gökhan Demirtaş ile bizde Cumhurbaşkanımız tarafından başlatılan ‘Biz bize yeteriz Türkiyem’ kampanyasına birer aylık maaşımızla destek veriyoruz. İnşallah bu zor günleri yardımlaşmamızla ve dayanışmamızla en kısa sürede atlatacağız.”

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