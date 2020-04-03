Zonguldak’ta sahte el dezenfektan operasyonu: 1 gözaltı

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler tarafından eş zamanlı 5 ayrı adrese yapılan operasyonda Sağlık Bakanlığı onayı olmayan 99 Adet (70 ml), 12 Adet (1 Litre), 35 Adet (500 ml), 2 Adet (100 ml) El ve Cilt Dezenfektanı ile 3 Adet (250 ml) Saf alkol ele geçirildi.

Zonguldak Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklama şöyle: “Zonguldak İl Jandarma Komutanlığınca alınan bir istihbari bilginin değerlendirilmesi neticesinde; Zonguldak Merkez İlçe, Kdz. Ereğli ve Alaplı ilçelerinde adli makamlardan alınan arama kararıyla (5) ayrı adreste eş zamanlı yapılan operasyon sonucunda V.A. (E46) isimli şahsın, piyasaya sürdüğü Sağlık Bakanlığı onayı olmayan 99 Adet (70 ml), 12 Adet (1 Litre), 35 Adet (500 ml), 2 Adet (100 ml) El ve Cilt Dezenfektanı ile 3 Adet (250 ml) Saf alkol ele geçirilmiştir. Cumhuriyet Savcısının talimatıyla ele geçirilen dezenfektanlara el konulmuş (1) şahıs hakkında adli işlemlere başlanılmıştır".

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