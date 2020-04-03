Gönüllü imamlar vatandaşın imdadına yetişti

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Zonguldak’ta görev yapan gönüllü imamlar vefa destek hattı üzerinden 65 yaş üstü vatandaşların imdadına yetişmek için gece gündüz çalışıyor.

Zonguldak’ta görev yapan gönüllü imamlar vefa destek hattı üzerinden 65 yaş üstü vatandaşların imdadına yetişmek için gece gündüz çalışıyor. Gönüllü imamlar 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşlara katkıda bulunmak için ev, ev kapı, kapı dolaşarak vatandaşların sıkıntı ve sorunlarını çözmek için seferber oldular.

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