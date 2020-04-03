'ZONSİAD' yönetimi telekonferans görüşmelerinde önemli kararlar aldı

Zonguldak Sanayici ve İş Adamları Derneği (ZONSİAD) Dünyayı esir alan Covid19 önlemleri kapsamında telekonferans yardımıyla Genel Başkan Nejdet Tıskaoğlu Başkanlığında yönetim kurulu toplantısında bir araya geldiler.

Yönetim kurulu toplantısında önemli kararlar alınırken son yıllarda adından sıkça söz ettiren ve sosyal projelerle gündeme gelen ‘ZONSİAD’ bu seferde yeni bir proje başlatarak işsiz ve yardıma muhtaç insanlara gıda yardımı yapacağını açıkladı.

Toplantı sonrası haber ajansımıza toplantıyla ilgili bilgi veren ZONSİAD Genel Başkanı Nejdet Tıskaoğlu şunları beyan etti.

“Zonguldak Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ZONSİAD) olarak COVID19 Koronavirüs önlemleri kapsamında sosyal mesafeyi koruma amacıyla yönetim kurulu üyelerimizin düzenli olarak organize ettiği toplantımızı zoom uygulaması üzerinden dijital ortamda gerçekleştirdik. Toplantımızda önümüzdeki dönem için önemli karar aldık. Şubat ayında devraldığımız derneğimizi kısa sürede yeni genel merkezimize taşıdık. Maalesef Çin’de başlayıp ülkemize ve tüm dünyayı esir alan bir salgınla karşı karşıyayız. Çalışmalarımızı sahada aktif olarak devam edememiş olsak ta internet üzerinden hem yönetim kurulumuzla hem de üyelerimizle istişarelerimiz devam etmektedir. Geçtiğimiz günlerde Zonguldak bölgesinde bulunan Hastanelerimize ve sürekli sahalarda olan gazetecilerimize ZONSİAD olarak maske dağıtımı gerçekleştirdik. Şimdi ise salgın nedeniyle işsiz kalan ve yardıma muhtaç olan insanlarımıza gıda yardımı yapma kararı aldık. Hem yönetim kurulu olarak hem de derneğimize bağlı üyelerimiz bu yardıma az çok demeden destekleri sürüyor. İnşallah bu destekler sayesinde en kısa zamanda yardım kolilerimizi ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız. Bu akşam ki toplantımıza katılım gösteren yönetim kurulu üyelerimize teşekkür ederiz. Kendimiz ve çevremizin sağlığı için toplum kurallarına uymanın bilinci içinde teknolojinin getirdiği avantajlarla faaliyetlerimize hız kesmeden devam ediyoruz. Sağlıklı ve güzel günler dileriz” ifadelerini kullandı.

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