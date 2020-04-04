TTK’dan “Evdekal” mesajı

Türkiye Taş Kömürü Kurumu (TTK) Genel Müdürlüğü tarafından madencilere “EvdeKal” mesajı gönderdi.
Türkiye Taş Kömürü Kurumu (TTK) Genel Müdürlüğü tarafından madencilere “EvdeKal” mesajı gönderdi. TTK Genel Müdürlüğü gönderdiği videoda “Ekmeği yeniden paylaşmak için”, “yeniden üretmek için”, “yarınlarımız için”, “Evindekal”, “sevgiylekal” mesajını gönderdi. Kısa sürede yayılan video beğeni topladı.
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.